Burkina Faso: Lutte contre la criminalité urbaine - La « Police M'Yaka » officiellement lancée à Ouahigouya

Le gouverneur de la région de Yaadga Thomas Yampa a lancé officiellement les activités de la police communautaire dénommée « Police M'Yaka », le jeudi 23 avril 2026, à Ouahigouya. Une cérémonie tenue en présence des forces vives et les forces de défense et de sécurité.

Se rapprocher de la population et lutter efficacement contre la criminalité urbaine dans les différentes villes du pays, c'est l'objectif de la création de la police de proximité dénommée « Police M'Yaka », au sein de la police nationale du Burkina Faso. Le jeudi 23 avril 2026, le gouverneur de la région Thomas YAMPA, accompagné du directeur régional de la police nationale du Yaadga, le Commissaire Kito Yaya Soulama, a lancé officiellement les activités de cette unité de police à Ouahigouya.

Initié par la police nationale du Burkina Faso, la « Police M'Yaka » se veut une réponse adaptée aux défis sécuritaires actuels, notamment dans les centres urbains confrontés à la délinquance. Cette initiative repose sur une approche participative, impliquant étroitement les citoyens dans la prévention et la gestion de la sécurité.

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Dans son allocution, le directeur régional de la police nationale de Yaadga, Kito Yaya Soulama a souligné l'importance de ce nouveau dispositif. « La Police M'Yaka incarne une nouvelle vision de la sécurité, basé sur la proximité, la confiance et la collaboration avec les populations. Promouvoir un dialogue permanent entre la Police nationale et les populations, identifier les préoccupations sécuritaires propres à chaque quartier, mener des campagnes de sensibilisation adaptées aux réalités locales, encourager la coproduction de la sécurité par l'implication des populations, réduire les actes d'incivilité et la délinquance mineure, améliorer la perception de la police nationale et renforcer la confiance citoyenne tels sont les objectifs de la Police M'Yaka. » a-t-il déclaré.

Selon lui cette initiative vise à renforcer le maillage sécuritaire tout en améliorant les relations entre les forces de l'ordre et les communautés. Selon le directeur régional M. Soulama une bonne compréhension des missions par les populations et une franche collaboration avec les forces de l'ordre contribuera à la réussite de la mission de la police M'Yaka. « Votre collaboration, votre vigilance et votre confiance constituent le moteur de la réussite de cette Police M'Yaka. J'invite chaque citoyen à s'approprier cette initiative. Ensemble, nous devons bâtir un environnement sécurisé où règne la paix et la quiétude » a-t-il exhorté.

Le directeur régional a également insisté sur le rôle central des populations dans le succès de cette approche. « La sécurité est une responsabilité partagée. Sans la vigilance, la collaboration et l'engagement des citoyens, aucun dispositif sécuritaire ne peut être pleinement efficace. La Police M'Yaka est votre police, elle est au service des populations et agit avec elles », a-t-il martelé.

Une police plus proche de la population

Président de la cérémonie, le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a salué la mise en place de cette unité qu'il a qualifié d'innovante et adaptée au contexte sécuritaire actuel. « La création de la Police M'Yaka traduit la volonté des autorités de rapprocher davantage les forces de sécurité des populations. Elle constitue un levier essentiel pour restaurer la confiance et renforcer la cohésion sociale afin de bien sécuriser les biens et les populations », a-t-il affirmé. Le gouverneur a par ailleurs lancé un appel à l'adhésion et la mobilisation de tous.

Les missions et le mode de fonctionnement de la Police M'Yaka ont été présentés à l'assistance. Il s'agit notamment de la sensibilisation des populations, de la collecte des renseignements de proximité, de la prévention des actions de perturbation de l'ordre public. En ce point M. Soulama a insisté : « Vaillantes populations de Ouahigouya, lorsque vous verrez la Police "M'Yaka se présenter dans vos familles, n'ayez pas peur, elle ne sera là non pas pour vous arrêter, mais pour s'entretenir avec vous. Lorsqu'elle apparaitra dans les quartiers, dans les marchés et autres lieux de regroupement, ne fuyez pas : elle sera là pour vous sensibiliser et recueillir vos préoccupations sécuritaires. Lorsque vous la verrez dans les établissements scolaires, camarades responsables de demain, n'ayez aucune crainte, cette Police sera là pour vous rassurer et vous inculquer des bons réflexes de sécurité ».

Le lancement des activités de la Police M'Yaka à Ouahigouya marque le début d'une nouvelle dynamique nationale dans la sécurisation des biens et des personnes dans la région de Yaadga. Avec la Police M'Yaka, les autorités entendent instaurer une sécurité de proximité, plus inclusive et plus efficace au service des populations.