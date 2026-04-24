Afrique: L'Angola en faveur de la souveraineté alimentaire face à la crise au Moyen-Orient

Benguela ( — Le ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, a affirmé jeudi que l'Angola devait poursuivre sa marche vers la souveraineté alimentaire, compte tenu des répercussions du conflit au Moyen-Orient sur l'économie nationale.

S'exprimant à Benguela, lors d'une réunion de l'équipe économique du gouvernement avec les dirigeants des associations d'entreprises de la province et le Groupe technique entrepreneurial, José de Lima Massano a souligné la nécessité d'accélérer la stratégie de transition vers la souveraineté alimentaire, alors que le Moyen-Orient traverse un conflit sans précédent.

Le ministre a également reconnu que l'économie nationale connaissait une croissance résiliente, grâce à un engagement constant en faveur de l'augmentation de la production nationale et de la réduction des importations au profit des produits locaux.

Par conséquent, José de Lima Massano a indiqué que le gouvernement avait adopté un ensemble de mesures visant à rendre l'environnement des affaires plus attractif.

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« Nous continuons d'attirer, de protéger et de fidéliser les investissements (...). Nous avons adopté des mesures pour protéger la production nationale », a-t-il souligné, répondant aux préoccupations des chefs d'entreprise concernant le climat des affaires actuel dans le pays.

Dans le cadre de la protection de la production nationale, l'orateur a clairement indiqué que le gouvernement conditionne les importations dans les secteurs de l'économie où les produits sont disponibles sur le marché intérieur.

Selon le gouvernant, il s'agit, en pratique, d'un des moyens mis en œuvre par les autorités pour protéger les entreprises et renforcer les capacités de production locales.

Intégration de la chaîne de production

Le ministre d'État a exhorté les entreprises et les associations professionnelles à combler le fossé entre le secteur primaire et l'industrie manufacturière, afin de garantir que les matières premières produites dans le pays servent l'industrie nationale.

« La matière première est parfois disponible, mais elle ne trouve pas toujours sa place sur notre marché pour sa transformation, car nous sommes confrontés à des situations où l'importation est la seule option pour diverses raisons », a-t-il insisté.

Cependant, José de Lima Massano soutient qu'il est essentiel de considérer l'économie angolaise dans son ensemble, de la production à la consommation, dans une perspective d'intégration locale maximale.

À titre d'exemple, il a mis en avant la filière de la tomate, ajoutant que les produits transformés, comme le ketchup, par exemple, au sein du Pôle de développement industriel de Catumbela, devraient et pourraient utiliser des matières premières nationales.

« Nous avons des producteurs de tomates dans le pays. Heureusement, ici à Benguela, plus précisément à Dombe Grande, une unité de transformation de tomates a été inaugurée il y a deux mois », a-t-il souligné, insistant sur l'importance d'intégrer la filière.

Selon José de Lima Massano, « c'est la voie à suivre », car les mesures prises pour protéger la production nationale visent précisément à créer davantage d'opportunités pour tous.

C'est ainsi, selon le gouvernant, que les entreprises se renforcent, créent des emplois, génèrent des revenus et améliorent les conditions de vie des citoyens.

Le ministre d'État à la Coordination économique a souligné que le gouvernement souhaite renforcer cet esprit de collaboration chaque fois que cela est possible.

Il a également profité de l'occasion pour réaffirmer l'engagement de l'Exécutif à poursuivre sa collaboration avec les acteurs économiques du pays afin de stimuler le développement.

« Notre engagement n'est plus de vains mots. Il se traduit par des actions concrètes, et aujourd'hui, l'équipe économique du gouvernement est pleinement mobilisée à Benguela auprès des acteurs économiques de la province », a-t-il souligné, concluant que le message adressé à tous les acteurs économiques du pays est clair : « Nous devons être capables de transformer l'Angola et de créer un pays pour tous ».

La visite de l'équipe économique du Conseil des ministres, axée sur l'évaluation des dégâts causés par les fortes pluies à Benguela, s'est concentrée sur le Pôle de développement industriel de Catumbela (PDIC), où quatre unités de production ont été inspectées, révélant d'importantes pertes matérielles dues aux inondations.

Cette visite visait également à présenter aux entreprises touchées par les catastrophes naturelles les modalités d'accès à la ligne de crédit de 30 milliards de kwanzas approuvée par l'Exécutif pour soutenir la relance de l'activité économique à Benguela, ainsi que dans les provinces de Bié, Huíla et Cunene, également affectées par les intempéries.

En présence du gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, la réunion de l'équipe économique de l'Exécutif, à l'issue de la visite de terrain au PDIC, a rassemblé des représentants de l'Alliance des entreprises de Benguela, de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de pêche, et de la Coopérative des éleveurs.