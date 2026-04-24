Angola: La ministre souligne l'importance des infrastructures scolaires à Icolo e Bengo

Catete ( — La ministre de l'Éducation, Érika Aires, a estimé, jeudi, à l'issue d'une visite de travail à Icolo e Bengo, que les infrastructures scolaires de cette province étaient propices à un enseignement de qualité.

Selon la ministre, Icolo e Bengo dispose d'infrastructures dignes pour un enseignement de qualité.

Elle a fait cet éloge lors d'une visite de terrain dans deux écoles déjà en activité et un institut polytechnique en construction dans la municipalité de Cabiri, où elle a fait don de deux mille pupitres.

Dans ses déclarations à la presse, la ministre a souligné que cette visite visait à célébrer la Journée mondiale du livre, le 23 de ce mois, et à constater la réalité des écoles dans cette nouvelle province issue de la nouvelle division politico-administrative.

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Selon la gouvernante, la visite a permis de constater l'avancement des travaux de construction d'un institut polytechnique, situé dans le quartier de Mbanza Quitelle (Catete), qui comprendra 12 salles de classe, un amphithéâtre, des ateliers, des laboratoires, des crèches, ainsi qu'un champ de production agricole, ce qui facilitera prochainement l'accès à l'enseignement secondaire pour les jeunes de la région.

La ministre a annoncé que le gouvernement s'engage à maintenir la distribution de repas scolaires afin de motiver les élèves, de réduire l'absentéisme et d'améliorer la qualité de l'éducation dans le pays.

Par ailleurs, elle a indiqué œuvrer pour que l'absence de papiers ne soit pas un obstacle à la scolarisation des enfants.

« L'objectif est que l'enfant, même sans papiers, puisse étudier pendant que ses parents régularisent sa situation », a-t-elle souligné.

De son côté, le gouverneur de la province d'Icolo e Bengo, Auzílio Jacob, a remercié les donateurs pour le don de pupitres et a assuré qu'ils contribueraient à l'amélioration de l'éducation dans sa région.

Il a précisé que, dans le cadre du Programme intégré d'assistance communautaire (PIAC), le gouvernorat d'Icolo e Bengo a mis en oeuvre le plan "Escola Amiga da Criança" (École amie des enfants), qui vise à doter l'établissement de pupitres, de tableaux noirs, de laboratoires, de terrains de sport, d'eau courante, d'électricité du réseau public et de sources d'énergie alternatives, entre autres.

Lors de son séjour à Icolo e Bengo, la ministre s'est informée sur la situation statistique du secteur de l'éducation, notamment en ce qui concerne les infrastructures, la restauration scolaire et le fonctionnement du programme scolaire.

La province d'Icolo e Bengo compte 180 écoles publiques et 410 établissements d'enseignement privés, et pour l'année scolaire 2025/2026, elle a inscrit 180 648 élèves.