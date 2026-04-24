Angola: L'OAA propose la création d'une commission pour la réforme de la justice

Lubango ( — Le président de l'Ordre des avocats d'Angola (OAA), José Luís Domingos, a suggéré à Lubango que l'Exécutif crée d'urgence une commission interdisciplinaire pour la réforme de la justice, plaçant les acteurs du secteur au cœur de ses travaux.

Dans une déclaration à la presse jeudi à Lubango, il a précisé que cette commission ne se limiterait pas aux professionnels de la justice apolitiques, mais s'étendrait à d'autres spécialités, telles que l'anthropologie, la sociologie, l'économie, etc., afin d'étudier l'efficacité du système judiciaire angolais et de proposer des solutions.

Il a souligné les problèmes rencontrés à tous les niveaux, notamment le secret carcéral, les conditions de détention, le recours excessif à la détention provisoire, la surpopulation carcérale, les pénuries alimentaires, et bien d'autres.

Il a indiqué que l'accent devait être mis sur les solutions, car il ne s'agit pas seulement de la population carcérale, mais aussi de l'efficacité de l'application de la justice.

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La moralité individuelle demeurant un problème majeur, le renforcement de l'indépendance des tribunaux améliore la qualité du travail des professionnels du secteur.

Pour l'avocat, l'accès à la justice ne saurait être confondu avec l'accès aux tribunaux. Si une personne peut saisir un tribunal et intenter une action en justice, la procédure peut s'avérer longue.

Il a affirmé que la justice n'est pas un monopole d'État, car certains conflits peuvent être résolus en dehors des tribunaux étatiques, notamment par l'arbitrage et d'autres modes alternatifs de règlement des différends, qui nécessitent d'être développés.

José Luís Domingos a ajouté que l'Ordre des Avocats d'Angola (OAA) investit dans le projet de tribunal arbitral, la légalisation du premier tribunal arbitral, placé sous son égide, étant en phase finale.

Selon lui, l'Ordre étudie, en collaboration avec le conseil provincial, les modalités de sa mise en place et se penche sur la question des infrastructures.

Il a annoncé que l'Ordre compte 14 000 avocats dans le pays et que l'accent est mis en priorité sur leur formation déontologique, car une profession dépourvue de déontologie professionnelle constitue une véritable atteinte à la justice.