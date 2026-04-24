Angola: Renforcement du contrôle pour une plus grande transparence du marché financier

Luanda — Le projet de loi relatif au régime juridique de la supervision des audits externes des entités d'intérêt public permettra la mise en place d'un système de contrôle plus robuste et efficace, axé sur l'intégrité, la transparence et la confiance dans le marché financier, a déclaré ce vendredi à Luanda le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos.

Ce projet de loi a été rendu public lors de la 8ᵉ séance plénière ordinaire de la 4ᵉ session législative de la 5ᵉ législature de l'Assemblée nationale, soulignant également qu'il garantirait des audits de haute qualité.

Selon son auteur, le projet de loi, actuellement en discussion et soumis au vote général, établit des règles claires pour la supervision des audits externes, en ciblant les auditeurs, personnes physiques ou morales dûment qualifiées, résidant ou établies en Angola.

Structuré en neuf chapitres et 46 articles, le régime définit également un cadre général pour la réalisation des audits des entités dont la taille, l'importance économique et l'impact public exigent des normes plus strictes en matière de contrôle et de fiabilité de l'information financière.

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Le secrétaire d'État a affirmé que, conformément aux recommandations de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), la législation renforce la nécessité d'une supervision indépendante des entités auditées, garantissant ainsi le respect des normes de qualité internationales et prévenant les risques tels que la fraude et les abus de marché.

Dans ce contexte, la Commission des marchés de capitaux est désignée comme l'autorité indépendante chargée de superviser l'audit des entités d'intérêt public, sans préjudice des pouvoirs de l'Ordre des experts-comptables et comptables d'Angola (OCPCA).

Il a également indiqué que la proposition avait fait l'objet d'une large consultation publique, impliquant les institutions bancaires, l'Agence angolaise de régulation, l'Autorité de surveillance des assurances et l'Ordre des experts-comptables et comptables, ce qui renforce le caractère participatif du processus législatif.