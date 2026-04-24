Afrique: L'Angola met en avant son potentiel au Salon international des producteurs de fruits et légumes d'Italie

24 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/QCB/SB

Luanda — Des producteurs agricoles angolais indépendants et associés, représentés par Fazenda Apolónia, ainsi que des acteurs du secteur, ont participé à la 42ᵉ édition de la Macfrut, principal salon international italien des producteurs de fruits et légumes, qui s'est tenu du 21 au 23 avril en Italie.

La délégation angolaise, coordonnée par le Fonds d'appui au développement agricole (FADA), a réuni plus de 1 400 exposants au Parc des expositions de Rimini.

Dans un communiqué de presse, l'ambassade d'Angola en Italie indique que le salon a mis l'accent sur les mangues et les avocats, produits à fort potentiel d'exportation pour le pays.

Innovation, tendances du secteur et rencontres d'affaires ont également été au programme, confirmant le statut de la Macfrut comme référence mondiale dans le secteur des fruits et légumes.

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Selon Renato Baptista, directeur commercial du FADA, cité dans le rapport, l'événement a permis aux producteurs et entrepreneurs angolais de présenter leurs produits, de nouer des partenariats pour dynamiser leurs activités, d'acquérir des connaissances pour améliorer la qualité de leur production et de positionner l'Angola comme un exportateur potentiel de fruits tropicaux.

Pendant trois jours, la Macfrut 2026 a accueilli des conférences et des tables rondes thématiques consacrées à la certification de la qualité des produits, aux technologies et à l'agriculture, notamment à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce secteur.

Lors des discussions, les chercheurs ont souligné que les investissements dans la recherche agricole ont permis le développement de technologies de pointe, telles que les machines autonomes, les robots et les logiciels, qui surpassent les capacités humaines dans les tâches agricoles, réduisant ainsi le gaspillage et optimisant la productivité et la maîtrise des coûts.

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