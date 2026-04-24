Angola: Kazima inflige le premier KO de la Coupe d'Angola

23 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/MC/BS

Luanda — Le boxeur de l'Interclube, Francisco Kazima, a signé jeudi à Luanda le premier knock-out (KO) de la Coupe d'Angola de boxe, en s'imposant face à João Dondelai, du Electro do Lobito, dès le premier round dans la catégorie des +90 kg.

Le combat, disputé lors de la troisième journée de la compétition au pavillon II da Cidadela Desportiva, a vu le pugiliste affilié à la Police nationale dominer son adversaire grâce à une supériorité technique, une grande précision et une confiance affirmée.

Sur les trois minutes réglementaires, Francisco Kazima n'a eu besoin que d'une minute et demie pour envoyer au tapis le combattant originaire de Benguela, validant ainsi sa qualification pour les demi-finales.

Lors de la prochaine étape, prévue samedi, il affrontera Jordão da Silva, des Águias do Golf 2, qui a bénéficié du forfait de Jeoedilson Luvo, du club FADA, également dans la catégorie des +90 kg.

Dans la catégorie des 75 kg, Avelino Luzito, du club Talentos, a également conclu son combat dès le premier round, son adversaire David dos Santos, de Cabinda, ayant abandonné par arrêt de l'arbitre (RSC).

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