Afrique: Lutte - L'Angola en Égypte pour défendre son titre africain

Luanda — La sélection nationale angolaise de lutte olympique s'envolera samedi pour la ville d'Alexandrie, où elle prendra part au Championnat d'Afrique, prévu du 25 du mois en cours au 5 mai, avec l'ambition de défendre le titre remporté lors de la précédente édition.

La délégation angolaise est composée de 12 athlètes, avec en tête d'affiche Makaya Katendi (57 kg), champion d'Afrique en lutte libre olympique, titre obtenu en 2025 au Maroc.

Le lutteur compte également une médaille d'argent en gréco-romaine (catégorie cadets, 51 kg) et une médaille de bronze remportée lors du Championnat d'Afrique 2024, disputé en Égypte. Sur le plan national, il est triple champion d'Angola.

Figure également en bonne place Diasivi Renato (68 kg), qui avait décroché trois médailles lors de l'édition 2025 au Maroc : argent en gréco-romaine, bronze en lutte libre et bronze en lutte de plage.

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David de Deus (60 kg) se présente comme vice-champion d'Afrique de lutte de plage, résultat obtenu en 2025, tandis que Dário Makiesse (80 kg) tentera de faire mieux que ses deux médailles d'argent remportées lors de la dernière édition en gréco-romaine et en lutte de plage.

De son côté, Bofenda David (55 kg) compte à son palmarès une médaille de bronze au Championnat d'Afrique 2014, en Égypte, en style gréco-romain.

Chez les dames, Joseth Mavungo (69 kg) mène les ambitions nationales, après s'être sacrée championne d'Afrique junior en 2025 au Maroc, rééditant l'or obtenu en 2024 en Égypte, en plus d'une médaille d'argent chez les cadettes.

Sofia Vemba (65 kg) figure également dans la sélection, forte de trois médailles de bronze consécutives aux Championnats d'Afrique de 2023, 2024 (Égypte) et 2025 (Maroc).

La délégation angolaise est conduite par le président de la Fédération angolaise de lutte, António Vemba, et comprend également les entraîneurs Tiago Nseke et Pedro Luta.