Angola: Moxico prévoit 157 actions de lutte contre la pauvreté en 2026

Luena ( — Les autorités de Moxico ont annoncé un plan ambitieux visant à mettre en œuvre 157 actions en 2026, dans le cadre du Programme intégré de développement local et de réduction de la pauvreté (PIDLCP), axé sur l'inclusion productive et l'accès aux services essentiels.

Ce programme, présenté lors de la première session du Conseil provincial de consultation communautaire, vise à bénéficier à des dizaines de milliers de personnes dans l'une des régions les plus vastes et les moins développées du pays.

Selon les données officielles, plus de 39 000 personnes pourront bénéficier directement d'améliorations dans les soins de santé primaires, tandis qu'environ 25 000 citoyens devraient avoir accès aux services d'état civil - une étape considérée comme fondamentale pour le plein exercice de la citoyenneté.

Par ailleurs, 23 000 personnes, identifiées comme appartenant à des groupes vulnérables, bénéficieront d'un soutien social direct.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement, le plan vise à améliorer l'accès à l'eau, à l'énergie et aux services essentiels pour près de 18 500 personnes, dans un contexte où de nombreuses communautés continuent de faire face à des limitations structurelles.

Dans le secteur productif, les autorités soulignent le soutien apporté à plus de 10 000 familles agricoles, ainsi que le renforcement de 148 coopératives, afin de dynamiser les économies locales et de réduire la dépendance à l'aide publique.

Doté d'un budget de 3,6 milliards de kwanzas, le programme sera mis en œuvre dans les 12 municipalités de la province, selon quatre axes stratégiques : la santé, la protection sociale, le développement économique et les infrastructures.

Le gouvernement considère que le PIDLCP représente une opportunité concrète d'améliorer les conditions de vie et de promouvoir un développement plus inclusif dans une région historiquement marginalisée.