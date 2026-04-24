Angola: Moxico obtient 2,6 millions d'euros pour renforcer l'enseignement primaire

24 Avril 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luena ( — La province de Moxico a obtenu un financement de 2,6 millions d'euros pour rénover et équiper les écoles primaires, une initiative que les autorités locales jugent essentielle pour remédier aux faiblesses du système éducatif.

L'annonce a été faite lors d'une réunion du Conseil provincial de consultation communautaire, présidée par le gouverneur Ernesto Muangala.

Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet "Minha Escola, Meu Futuro" (Mon école, mon avenir), une initiative du ministère de l'Éducation visant à améliorer les conditions d'enseignement dans les zones où les infrastructures sont dégradées.

Selon le directeur provincial de l'Éducation, Valeriano Chimo Cassauié, cet investissement, d'un montant légèrement supérieur à 2,63 millions d'euros, sera consacré à la réhabilitation d'écoles en état critique, dans une province où l'accès à l'éducation reste entravé par l'éloignement des établissements, le manque d'infrastructures et la croissance démographique.

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Dans cette même optique, le Programme intégré de développement local et de réduction de la pauvreté a exécuté un peu plus de la moitié de son budget prévu en 2025.

Pour 2026, les autorités provinciales prévoient plus de 150 actions dans le cadre de ce programme, avec un budget de 3,6 milliards de kwanzas - une augmentation qui témoigne à la fois de l'ambition du gouvernement et de l'ampleur des besoins locaux.

Parmi les autres sujets abordés figuraient les initiatives de gestion des déchets solides et l'organisation des célébrations du 70e anniversaire de la ville de Luena, qui devraient constituer un moment de mobilisation sociale et économique.

Bien que ce financement représente un progrès, son impact dépendra de l'efficacité des projets - un défi récurrent dans plusieurs régions d'Angola.

Sur un territoire où le développement demeure inégal, l'amélioration du réseau d'écoles primaires est considérée comme une étape cruciale pour briser le cycle de la pauvreté et offrir davantage de perspectives aux jeunes générations.

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