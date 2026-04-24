Congo-Kinshasa: Inquiétudes autour des routes récemment asphaltées à Mbuji-Mayi - L'OVD promet une évaluation et des solutions rapides

23 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

À Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï Oriental, des critiques se multiplient concernant certaines routes nouvellement asphaltées. Depuis le week-end dernier, des images largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des nids-de-poule et même des matériaux de construction abandonnés sur la chaussée. Ces signes de dégradation précoce suscitent l'inquiétude des usagers.

Les habitants dénoncent une qualité insuffisante des travaux, alors que les routes venaient à peine d'être inaugurées. Pour beaucoup, ces défaillances traduisent un manque de suivi et de contrôle dans l'exécution des chantiers.

Interrogé par Esther Ndalafina, Charles Muanza Lulu, directeur provincial ad intérim de l'Office des Voiries et Drainage (OVD), s'est exprimé sur l'état réel des travaux et les mesures envisagées.

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