Congo-Kinshasa: La ministre de la Santé du Kasaï-Central destituée à l'issue d'une motion de défiance

23 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La ministre de la Santé du Kasaï-Central, Rose Kamueka, a été destituée de ses fonctions à la suite du vote d'une motion de défiance contre elle par les députés provinciaux, lors d'une plénière tenue le mercredi 23 avril à Kananga. À compter de ce jour, la ministre provinciale dispose de 48 heures pour déposer sa lettre de démission.

Cette motion a été initiée par le député provincial Joseph Nkashama. Il reprochait à la ministre un outrage à l'Assemblée provinciale, une gestion jugée opaque ainsi qu'un manque de compétences.

Selon des sources locales, tout est parti d'une question écrite adressée le 19 mars par le député Joseph Nkashama à la ministre provinciale de la Santé. À travers cette initiative, le député cherchait à obtenir des éclaircissements sur plusieurs points, dont : le taux de mortalité maternelle et infantile ; la gratuité des soins maternels et néonatals ; les mesures de transparence budgétaire ; la gestion des intrants médicaux ; la surveillance épidémiologique ; l'état des infrastructures d'eau et d'assainissement dans les structures sanitaires de la province.

Faute de réponse satisfaisante, l'élu a transformé sa démarche en interpellation et a déposé une motion de défiance.

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Lors de la plénière, sur les 23 députés présents, 13 ont voté pour le départ de la ministre, 9 s'y sont opposés, tandis qu'un bulletin a été déclaré nul.

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