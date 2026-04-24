Congo-Kinshasa: Firmin Mvonde libère 52 personnes détenues irrégulièrement ou pour des faits bénins à la prison de Dilala (Kolwezi)

23 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, a ordonné mercredi 22 avril la libération de 52 détenus de la prison centrale de Dilala à Kolwezi (Lualaba).

Ces libérations sont intervenues après un contrôle de la régularité des procédures judiciaires effectué par Firmin Mvonde, en mission au chef-lieu de la province du Lualaba.

Selon des sources locales, parmi les détenus libérés figurent ceux arrêtés pour des faits bénins et d'autres dont l'arrestation était entachée d'irrégularités. Incarcérés depuis plusieurs mois, certains n'avaient jamais été jugés.

Pour Firmin Mvonde, Procureur général près la Cour de cassation, cette libération s'inscrit dans la volonté du pouvoir judiciaire de :

garantir le respect des droits fondamentaux ; lutter contre les détentions arbitraires et la lenteur judiciaire ; contribuer au désengorgement des établissements pénitentiaires.

Il a également réaffirmé la détermination de la justice congolaise à faire prévaloir l'État de droit, dans le strict respect des lois de la République.

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