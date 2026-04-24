Angola: Les entreprises sinistrées peuvent solliciter une aide de 300 millions de kwanzas

Benguela ( — Les entreprises touchées par les catastrophes naturelles dans les régions Centre et Sud du pays peuvent désormais solliciter une ligne de crédit mise en place par l'Exécutif pour la relance économique progressive de ces zones, à hauteur de 300 millions de kwanzas chacune, selon les informations recueillies par l'ANGOP.

Les mesures de soutien approuvées par la Commission économique du Conseil des ministres visent à alléger les charges fiscales et les cotisations sociales, à remettre en état les infrastructures économiques essentielles, à assurer la continuité des activités productives et à préserver les emplois.

Parmi les provinces concernées, Benguela se distingue particulièrement, où la récente crue du fleuve Cavaco a semé la désolation : on dénombre 19 morts, 31 disparus, 8 036 familles déplacées, 1 540 habitations effondrées, 3 871 endommagées et 2 586 inondées.

Les dégâts comprennent également la destruction de ponts routiers et ferroviaires, de canalisations d'eau et de poteaux électriques, ainsi que la perturbation de l'activité de plus de 50 entreprises des secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie, du commerce et des services.

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Les autres régions du Centre-Sud incluses dans le dispositif de mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises sont Bié, Huíla et Cunene, où les dégâts causés par les tempêtes sont également visibles dans le tissu économique.

Selon le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, qui s'exprimait à Benguela à l'occasion de la visite de l'équipe économique du gouvernement, la date limite de dépôt des demandes de financement est fixée au 30 juin 2026, les établissements bancaires disposant de 30 jours pour analyser chaque demande.

Le montant maximal de chaque opération de financement ne pourra excéder 300 millions de kwanzas, avec un taux d'intérêt annuel de 7,5 % et une durée maximale de 36 mois.

Il a souligné que la ligne de crédit subventionnée destinée aux agents économiques et aux entreprises touchés par les ouragans s'élève à 30 milliards de kwanzas et sera gérée par la Banque d'épargne et de crédit (BPC).

Concernant le plan fiscal, le ministre a indiqué qu'une suspension temporaire, d'une durée maximale de 90 jours, des recouvrements, amendes et intérêts liés aux retards de paiement des impôts pour la période de janvier à septembre 2026 est prévue.

Une prolongation, d'une durée maximale de 90 jours, du délai de dépôt des réclamations ou des pièces complémentaires dans le cadre de procédures contentieuses ou de contrôles est également prévue, en cas de pertes de matériel, de documents comptables ou d'archives.

Rui Miguêns de Oliveira a précisé que les contribuables concernés ayant demandé un paiement échelonné bénéficieront d'un délai de grâce pouvant aller jusqu'à 120 jours.

En matière de Sécurité sociale, le plan prévoit une exonération de 90 jours du paiement des cotisations patronales, correspondant à 8 % de la rémunération mensuelle brute des salariés affiliés.

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises devront présenter à l'Administration générale des impôts (AGT) et à l'Institut national de la Sécurité sociale (INSS) un certificat délivré par le service de protection civile et des pompiers de la commune où se situent les installations sinistrées, attestant des dommages subis.