Tunisie: Dès aujourd'hui - Versement des pensions de retraite pour les affiliés de la CNRPS

24 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS) entame aujourd'hui le paiement des pensions du mois d'avril 2026. Cette opération de grande envergure concerne l'ensemble des bénéficiaires et des ayants droit affiliés à la caisse sur tout le territoire national.

La direction de la CNRPS a officiellement confirmé que le processus de versement est effectif à partir de ce vendredi 24 avril 2026. Pour assurer une distribution efficace et limiter l'attente, l'institution a mobilisé tous ses canaux de paiement habituels. Les retraités et bénéficiaires de rentes pourront ainsi percevoir leurs fonds par le biais des mandats postaux, des virements sur comptes postaux ou directement sur leurs comptes bancaires.

Cette mesure garantit une continuité de service essentielle pour les milliers de familles dépendantes de ces prestations. Les autorités rappellent que les fonds sont débloqués simultanément pour tous les modes de paiement afin de fluidifier les transactions en cette fin de mois.

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