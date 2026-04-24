Afrique: Raoua Tlili en or au Maroc, un nouveau titre qui confirme son leadership mondial

La championne tunisienne Raoua Tlili a une nouvelle fois porté haut les couleurs nationales en décrochant la médaille d'or au lancer du disque (catégorie F41), lors de la première journée du Meeting international de Rabat, comptant pour le Grand Prix de para-athlétisme. Elle s'est imposée avec un jet de 33,88 mètres, confirmant son statut de référence mondiale dans la discipline.

Dans un communiqué rendu public, la Fédération Tunisienne Des Sports Pour Handicapés indique que ce nouveau sacre vient enrichir le palmarès déjà impressionnant de la championne du monde et paralympique, qui continue de dominer les épreuves de lancer, aussi bien au disque qu'au poids. Par cette performance, Tlili consolide sa position parmi l'élite internationale du para-athlétisme.

Une présence tunisienne remarquée

La participation tunisienne à cette compétition ne s'est pas limitée à cette victoire. Samar Ben Kaâlab a réalisé une performance honorable en terminant à la quatrième place avec un lancer de 26,66 mètres. De son côté, Fathia Amaimia s'est classée cinquième grâce à un jet de 26,54 mètres, illustrant la présence compétitive de la délégation tunisienne dans cette épreuve.

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Au-delà de la médaille, cette nouvelle performance de Raoua Tlili confirme sa régularité au plus haut niveau et sa capacité à s'imposer face à une concurrence internationale relevée. Figure emblématique du sport tunisien, elle continue de renforcer la visibilité du para-athlétisme et d'inspirer une nouvelle génération d'athlètes.

Ce succès à Rabat s'inscrit ainsi dans la continuité d'une carrière exceptionnelle, marquée par des titres mondiaux et paralympiques, et témoigne de la constance d'une championne qui ne cesse de repousser ses limites.