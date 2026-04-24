Tunisie: Baisse de la production nationale de pétrole brut de 4%, à fin février 2026

La production nationale de pétrole brut s'est située à 198 kt, à fin février 2026 enregistrant, ainsi, une baisse de 4% par rapport à fin février 2025, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l'Observatoire national de l'énergie et des mines.

Ainsi, la moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 27.6 mille barils/j, à fin février 2025 à 24,3 mille barils/j à fin février 2026.

Cette baisse est expliquée par la régression de la production dans la plupart des champs à savoir : Ashtart (-63%), Ezzaouia(-100%), Franig/Bag/Tarfa (-49%), Gherib (-42%), Halk el Manzel (-43%), Adam (-13%) et Hasdrubal (-8%).

Par ailleurs, la production au sein des concessions Cherouq, Durra, Anaguid Est, Jinane, Benefsej Sud a été arrêtée, depuis le 23 septembre 2025, pour des travaux de maintenance.

Cependant d'autres champs ont enregistré, une amélioration au niveau de la production à savoir : Sidi marzoug(+96%), Cercina (+26%), Miskar (+1%), Nawara (+13%) et Ouedzar (+8%).