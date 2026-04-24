Tunisie: Baisse de la production nationale de pétrole brut de 4%, à fin février 2026

24 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La production nationale de pétrole brut s'est située à 198 kt, à fin février 2026 enregistrant, ainsi, une baisse de 4% par rapport à fin février 2025, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l'Observatoire national de l'énergie et des mines.

Ainsi, la moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 27.6 mille barils/j, à fin février 2025 à 24,3 mille barils/j à fin février 2026.

Cette baisse est expliquée par la régression de la production dans la plupart des champs à savoir : Ashtart (-63%), Ezzaouia(-100%), Franig/Bag/Tarfa (-49%), Gherib (-42%), Halk el Manzel (-43%), Adam (-13%) et Hasdrubal (-8%).

Par ailleurs, la production au sein des concessions Cherouq, Durra, Anaguid Est, Jinane, Benefsej Sud a été arrêtée, depuis le 23 septembre 2025, pour des travaux de maintenance.

Cependant d'autres champs ont enregistré, une amélioration au niveau de la production à savoir : Sidi marzoug(+96%), Cercina (+26%), Miskar (+1%), Nawara (+13%) et Ouedzar (+8%).

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.