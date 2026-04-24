Tunisie: Renseignement de crédit - Une société sanctionnée par la Banque centrale de Tunisie

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a décidé de retirer l'agrément accordé à la société MITIGAN CIB pour l'exercice de l'activité de renseignement de crédit, selon une décision datée du 17 mars 2026.

Dans un communiqué, l'institution monétaire explique que cette mesure intervient en raison du non-démarrage effectif des activités de la société dans les délais impartis pour la mise en œuvre de l'agrément.

La décision de retrait s'appuie sur les dispositions de l'article 30 du décret-loi n°2 de l'année 2022, relatif à l'organisation de l'activité de renseignement de crédit, qui encadre les conditions d'octroi et de maintien des autorisations dans ce secteur.

À travers cette décision, la Banque centrale réaffirme sa vigilance quant au respect des obligations réglementaires par les opérateurs agréés, dans un contexte où la fiabilité des services de renseignement de crédit constitue un enjeu clé pour la transparence du système financier.