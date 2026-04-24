Cote d'Ivoire: Opération « Tolérance Zéro » / Les accidents routiers en baisse de 12% du 16 février au 15 avril (Police)

De l'analyse globale des chiffres de l'opération " Tolérance Zéro" sur les routes du 16 février au 15 avril 2026, il ressort une tendance baissière du nombre d'accidents de la voie publique qui passent de 6 318 à 5 591, soit une baisse de 12%. L'information a été donnée le mercredi 22 avril 2026 à la préfecture de police, lors d'une réunion présidée par l'Inspecteur général de police, Dosso Siaka, directeur général adjoint en charge de la sécurité publique. C'était en présence d'Oumar Sacko, directeur général des transports terrestres et de la circulation (Dgttc).

Selon les données, les 2145 tests d'alcoolémie réalisés ont permis d'intercepter 10 conducteurs qui ont été conduits devant les tribunaux pour conduite en état d'ébriété et mise en danger de la vie d'autrui. On note aussi une baisse de 30% du nombre de morts qui passe de 43 à 30, et une baisse de 21% du nombre de blessés qui passe de 1456 à 1146 sur la même période.

Au nombre des engins impliqués dans les accidents de la voie publique, les voitures de particuliers dites « personnelles » sont en tête et suivies des camions et des VTC. Les engins de deux et trois roues sont classés en 4e position et les minicars appelés communément Gbaka en dernière position.

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C'est le Commissaire principal de police, Tré Pregnon Florent, chef du poste de commandement de l'opération, qui a - au nom du préfet de police d'Abidjan, le Contrôleur général, Yeo Kollo Roger - dressé le bilan détaillé des actions menées dans le cadre de l'opération « Tolérance Zéro » dont la phase de répression active a démarré le 2 mars 2026, sur toute l'étendue du territoire national.

Il a indiqué que du 16 février au 15 avril 2026, les actions conjuguées des équipes de la Préfecture de police d'Abidjan ont permis la mise en fourrière de 5447 véhicules et engins. La répartition fait état de 917 véhicules ordinaires, trois véhicules administratifs conduits au Bureau de gestion des véhicules administratifs (Bgva). S'agissant des deux et trois roues, sur les 4527 engins mis en fourrière, 3855 ont été saisis pour non-port du casque de protection, 549 pour défaut de toutes les pièces et 123 pour absence d'assurance.

L'Inspecteur général Dosso Siaka a déclaré que ces résultats remarquables et le bilan encourageant sont les fruits d'une collaboration bien orchestrée avec le ministère des Transports et des Affaires maritimes. « Le gouvernement a décidé de durcir le ton pour accélérer la restauration de la discipline sur les routes. Les deux mois d'opérations donnent une baisse significative de l'incivisme sur nos routes », s'est réjoui le Dga de la police nationale.

Il a toutefois regretté un cas avéré de violation de consignes parmi ses collaborateurs. En termes de perspective, l'officier général a appelé ses hommes à poursuivre et intensifier l'opération en tenant compte de ce qui n'a pas marché durant la première phase.

Avant de clore la rencontre, le Dgttc Oumar Sacko a traduit la reconnaissance du ministre Amadou Koné à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale pour leur engagement sur l'opération. Il a également appelé l'ensemble des usagers à accompagner avec responsabilité cette initiative visant à restaurer la discipline sur les routes.