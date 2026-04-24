Cote d'Ivoire: Innovation et industrie - La digitalisation des processus Qhse au coeur des enjeux

Dans le secteur industriel, la maîtrise des enjeux liés à la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement (Qhse) s'impose désormais comme un levier essentiel de performance, de conformité et de continuité des opérations.

Face à un environnement réglementaire de plus en plus exigeant et à des impératifs accrus de performance opérationnelle, les entreprises doivent s'appuyer sur des outils modernes, capables d'assurer une gestion efficace, traçable et proactive des processus Qhse.

C'est dans cette optique que Capital Entreprise (société de services spécialisée dans l'accompagnement des industries extractives et industrielle), et Cikaba (éditeur d'une plateforme technologique dédiée à la digitalisation des processus Qhse), ont signé un partenariat stratégique, le 23 avril 2026 au Plateau, en marge d'un forum.

Ce partenariat vise à mettre à disposition des entreprises industrielles une solution intégrée, permettant une meilleure visibilité des opérations Qhse, une gestion plus efficace des risques opérationnels, une amélioration de la conformité réglementaire, un pilotage optimisé des performances sécurité et opérationnelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Olivier Sia Bi Niall, directeur juridique de Capital Entreprise, a indiqué que cette collaboration permettra de proposer aux acteurs industriels en Côte d'Ivoire une solution innovante, à même de digitaliser l'ensemble des processus Qhse.

Une avancée qui offre un pilotage basé sur des données en temps réel, tout en intégrant l'intelligence artificielle comme outil de prévention des risques.

Selon lui, au croisement du contenu local et de l'innovation technologique, se trouve une opportunité majeure, celle de transformer durablement un secteur essentiel pour les industries.

Il a également insisté sur le fait que la performance industrielle commence toujours par la maîtrise du risque, et celle-ci passe désormais par la technologie. « Le Qhse digital n'est plus une option, mais une exigence stratégique accessible ».

Ce partenariat, a-t-il ajouté, ouvre ainsi aux entreprises industrielles ivoiriennes la possibilité de se doter d'un outil digital avancé, facilitant l'organisation et l'optimisation de la gestion des processus Qhse.

Frédéric Domon, directeur général de Cikaba, a expliqué que le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas anodin. Le pays est, selon lui, l'un des moteurs majeurs de l'industrie en Afrique de l'Ouest. Il a par ailleurs relevé que de nombreuses organisations font encore face à des dysfonctionnements : procédures fragmentées, informations dispersées et remontées de terrain incomplètes.

« Notre ambition est d'apporter une innovation utile, concrète et directement connectée aux réalités du terrain », a-t-il affirmé.