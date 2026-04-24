Afrique: Digital rights and inclusion 2026 - Les acteurs de l'écosystème réfléchissent sur les enjeux des droits numériques

La 13e édition du Forum sur les droits numériques et l'inclusion ou Digital rights and inclusion (Drif 26) organisée par Paradigm initiative (Pin), une Ong internationale spécialisée dans les questions numériques, s'est tenue, du 14 au 16 avril 2026, à Abidjan, autour du thème : « Construire un avenir numérique inclusif et résilient ». C'est la première édition de cet événement en Afrique francophone.

Cette rencontre a réuni des décideurs, des entreprises et des acteurs de la société civile afin de débattre des droits numériques, de l'inclusion et des enjeux liés aux technologies émergentes en Afrique.

Plusieurs thématiques ont été abordées : « Le rôle des politiques fondées sur les droits pour un avenir numérique inclusif », « Construire un avenir numérique : que manque-t-il ? », « Le rôle de la diligence raisonnable dans la protection des utilisateurs : réflexions sur les avancées de google », « Renforcer la résilience numérique des écosystèmes : synthèse des lignes d'action du Système de management et de la sécurité de l'information (Smsi) et de la trajectoire Pin).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Environ 1000 participants issus de plus de 50 pays (Afrique, Europe, Etats-Unis, Amérique Latine, Asie) ont pris part à cet événement, soit environ 120 sessions.

Dans le cadre de cet événement, Paradigm initiative a organisé plusieurs rencontres thématiques avec des acteurs de la société civile, des startups, des journalistes, des juristes...

Le point d'ogre aura été la présentation du rapport d'experts sur les droits numériques avec un indice de tableau de bord dans 29 pays d'Afrique contre 27 en 2025.

« Lancé en 2013, le Drif est une plateforme de rencontres et de discussion entre les acteurs de l'écosystème numérique. Une occasion pour discuter des politiques numériques, des perspectives du numérique en rapport avec les différents projets qui existent au niveau des différents pays. C'est aussi une opportunité de mettre à disposition du public un rapport qui fait l'état des lieux sur l'inclusion numérique dans son ensemble en Afrique et le respect des droits numériques dans un certain nombre de pays et d'établir un classement de ces pays », a déclaré Moussa Waly Sene, programme officier Afrique francophone de cette organisation.

Selon lui, portant du postulat que "les hommes naissent libres et égaux en droits, en dignité", cette vérité mérite d'être appliquée au numérique qui est de plus en plus répandu aujourd'hui.

Marthe Coulibaly, coordinatrice nationale de la Ciddh, partenaire de cet événement, s'est félicitée de ce rendez-vous d'Abidjan qui constitue un moment de partage d'expériences, une opportunité d'apprendre des autres.

« C'est une fierté pour nous de recevoir cet événement. Il permet de voir comment les droits humains peuvent être protégés dans l'espace digital et plus spécifiquement le droit des défenseurs des droits humains (les lanceurs d'alerte, les journalistes, les activistes des droits humains) ».

C'est à juste titre qu'elle a plaidé pour que l'espace numérique soit préservé en Côte d'Ivoire. Après Abidjan 2026, l'édition 2027 aura lieu au Nigeria.

Une correspondance particulière de E.Y.