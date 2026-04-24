Cote d'Ivoire: Après l'échec des Ivoiriens à l'ATP 50 - Rendez-vous à l'ATP 75

Le scénario se répète comme l'année dernière. Tous les athlètes ivoiriens engagés dans la Côte d'Ivoire Atp 50 sont hors course. Nadal Koffi, Elijah Sanogo, et même le grand et très attendu Eliakim Coulibaly ont mordu la poussière.

La pilule la plus difficile à avaler reste la défaite d'Eliakim Coulibaly face au Britannique Hamish Stewart. Un match à la portée de l'Ivoirien, mais qui a fini par lui échapper dans les derniers instants (4-6, 6-4, 7-6).

Les espoirs pour ce premier tournoi se sont envolés pour la Côte d'Ivoire, mais tout n'est pas perdu. « Je ferai tout pour faire bonne figure la semaine prochaine », insiste Moyé Koffi Nadal, éliminé dès le tour préliminaire.

Eliakim Coulibaly, dépité après son échec à domicile, rumine une revanche. Il a fait la promesse de faire honneur au drapeau et de récompenser les grands efforts de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit), qui positionne la Côte d'Ivoire dans le concert des grandes nations de la petite balle jaune.

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Sauf que l'Atp 75, qui pointe à l'horizon dès dimanche, sera encore plus relevé, car d'un cran supérieur à l'Atp 50. Mais à l'impossible, nul n'est tenu.

Contrairement aux Ivoiriens, à la traîne dans leur tournoi, l'Algérien Hamza Reguig et les Français Florent Bax et Calvin Hemery sont bien partis pour disputer le Graal samedi. Ce dernier s'est offert le Marocain Younes Lalami (6-3, 6-4).

Quelques résultats

Hier : B. Bicknell - O. Poulsen (6-4, 6-4)

Y. Erel - M. Sasikumar (3-6, 7-6 (5), 6-4)