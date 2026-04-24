Tunisie: À la Foire du livre, Kaïs Saïed annonce la création prochaine d'un Conseil supérieur de l'éducation

Le président de la République, Kaïs Saïed, a inauguré jeudi au Palais des expositions du Kram la 40e édition de la Foire internationale du livre de Tunis, organisée jusqu'au 3 mai 2026 sous le slogan« La Tunisie, patrie du livre ».

Lors de cette visite officielle, le chef de l'État a affirmé que les enfants et les jeunes constituent l'avenir de la Tunisie, soulignant que le pays, fort de son attachement à l'éducation et au savoir, demeurera une référence. Il a également annoncé la prochaine mise en place du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement.

Accueilli par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, ainsi que le directeur de la manifestation, Mohamed Salah Gaddari, le président a effectué une tournée dans plusieurs pavillons institutionnels et internationaux, en présence de diplomates accrédités en Tunisie.

La visite a débuté par l'exposition consacrée à la calligraphie tunisienne intitulée « Le rythme des lettres : arts de la calligraphie en Tunisie, expériences et orientations », où Kaïs Saïed a échangé avec les encadrants et les élèves du Centre national des arts de la calligraphie.

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Le chef de l'État s'est ensuite rendu au stand du Centre international de Tunis pour l'économie culturelle numérique, où il a découvert plusieurs projets innovants portés par de jeunes entrepreneurs ayant bénéficié de l'accompagnement du centre.

Au pavillon du ministère des Affaires culturelles, il a pris connaissance des programmes du département et rencontré plusieurs enfants, dont les jumelles Bissan et Baylassen Kouka, lauréates du Défi arabe de la lecture.

L'Indonésie, invitée d'honneur de cette édition, a réservé un accueil officiel au président tunisien en présence de son ambassadeur à Tunis, Zuhairi Misrawi. Le chef de l'État y a découvert plusieurs publications mettant en valeur les échanges culturels entre les deux pays. À cette occasion, il a reçu l'ouvrage « De Jakarta à Carthage » de l'auteur Rachid Idriss.

Kaïs Saïed a en outre visité le stand de l'Instance supérieure indépendante pour les élections, où lui a été présentée la « mallette de vigilance démocratique », un outil pédagogique destiné aux enfants et aux adolescents afin de promouvoir la culture civique.

Le président a poursuivi sa tournée dans plusieurs espaces, notamment ceux du ministère de l'Éducation, du ministère des Technologies de la communication, du ministère de la Défense nationale, de Beït Al Hikma, du Centre de publication universitaire ainsi que de plusieurs pays participants, dont l'Algérie, la Palestine, Oman, l'Iran et la Russie.

Il a enfin visité les stands des médias publics, notamment l'Agence Tunis Afrique Presse, SNIPE La Presse et Assabah, ainsi que la Radio tunisienne, avant de clôturer sa tournée par l'espace dédié aux enfants et aux adolescents, où plusieurs ateliers étaient organisés.