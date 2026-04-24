Tunisie: Sfax - La JICA et la SONEDE clôturent un projet stratégique contre le gaspillage d'eau

La cérémonie de clôture du projet de réduction des eaux non facturées dans le Grand Sfax s'est tenue ce jeudi dans la même ville, une initiative menée par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), en partenariat avec la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) et le bureau d'études Yachiyo Engineering.

La cérémonie a été l'occasion de mettre en avant les résultats concrets d'une coopération technique qui renforce la gestion des ressources hydriques dans la région de Sfax.

Le projet a permis de déployer des techniques de pointe pour lutter contre les pertes d'eau dans la région du Grand Sfax : détection des fuites par microphones souterrains, réparation des conduites défectueuses et remplacement des compteurs endommagés.

Le personnel de la SONEDE a par ailleurs bénéficié d'une formation à Fukuoka, au Japon, axée notamment sur la réduction de la pression dans les réseaux de distribution, une méthode éprouvée au Japon, désormais transposée avec succès à Sfax. Ces compétences sont aujourd'hui mises en pratique sur le terrain par les équipes tunisiennes.

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Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur du Japon à Tunis, Saito Jun, a salué « la solidité de la coopération tuniso-japonaise » et rendu hommage à la contribution de l'ensemble des équipes mobilisées pour répondre aux défis hydriques de la région.

Cette initiative s'inscrit dans un cadre de coopération plus large. Le Japon a également soutenu la construction de la station de dessalement de l'eau de mer à Sfax, opérationnelle depuis 2024 et desservant plus de 900 000 habitants.

Ces projets illustrent la profondeur des relations entre Tunis et Tokyo, qui célèbrent cette année leurs 70 ans de relations diplomatiques, et témoignent d'une volonté commune de bâtir « un avenir durable », précise l'ambassade du Japon en Tunisie sur ses canaux officiels.