Tunisie: UNESCO - L'ambassadeur Dhia Khaled dévoile les priorités de la Tunisie

À l'occasion de la clôture de la 224ᵉ session du Conseil exécutif de l'UNESCO, l'ambassadeur délégué permanent de la Tunisie, Dhia Khaled, a tracé les contours d'une feuille de route nationale ambitieuse. Entre modernisation éducative, éthique technologique et rayonnement patrimonial, Tunis entend s'imposer comme un acteur clé de l'organisation internationale.

Lors d'une intervention remarquée ce jeudi, le diplomate tunisien a d'abord mis l'accent sur le chantier prioritaire de l'éducation. Pour le gouvernement tunisien, l'essor du secteur de l'enseignement constitue une priorité absolue, indissociable d'une maîtrise accrue des outils numériques. À ce titre, Dhia Khaled a insisté sur l'impératif de développer des usages responsables et éthiques de l'intelligence artificielle. Cette technologie, au cœur des débats mondiaux, doit selon lui devenir un levier de développement au service de la science, de la culture et, de manière plus urgente, de la sauvegarde du patrimoine mondial face aux menaces de disparition.

Le volet culturel a également occupé une place centrale dans ce plaidoyer diplomatique. Fort de l'inscription historique du Géoparc du Dahar au réseau mondial de l'UNESCO, une première pour le pays, l'ambassadeur a confirmé que la Tunisie accélérait ses démarches pour intégrer de nouveaux éléments de son patrimoine matériel et immatériel aux listes de l'humanité. Cette stratégie de valorisation vise non seulement à protéger les richesses historiques du pays, mais aussi à consolider son attractivité sur la scène culturelle globale.

Enfin, la Tunisie ne se contente pas de suivre l'agenda international, elle entend participer activement à la refonte de l'institution. Dhia Khaled a ainsi formulé des propositions concrètes destinées à moderniser le fonctionnement de l'organisation. Ces initiatives s'inscrivent directement dans le cadre du processus de réforme structurelle régi par la feuille de route « UNESCO-80 », témoignant de la volonté de Tunis de contribuer à une gouvernance mondiale plus agile et adaptée aux défis de notre siècle.

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