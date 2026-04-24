Tunisie: Décès de Michael Eneramo, ancien buteur de l'Espérance sportive de Tunis

L'ancien attaquant de l'Espérance Sportive de Tunis, Michael Eneramo, est décédé ce vendredi 24 avril 2026 au Nigeria, selon des informations rapportées par Mosaïque FM.

D'après les premiers éléments disponibles, l'ancien international nigérian aurait été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il pratiquait son jogging matinal.

Michael Eneramo avait marqué le football tunisien lors de ses deux passages sous les couleurs sang et or. Arrivé une première fois à l'Espérance entre 2005 et 2011, il avait inscrit 51 buts en 86 rencontres, s'imposant comme l'un des attaquants les plus marquants de sa génération au sein du club de Bab Souika.

L'attaquant était revenu à Tunis lors de la saison 2017-2018 pour une courte seconde expérience avec le club champion de Tunisie.

Marié à une Tunisienne, Michael Eneramo possédait également la nationalité tunisienne en plus de sa nationalité nigériane, entretenant un lien particulier avec la Tunisie bien au-delà de sa carrière sportive.

La disparition de l'ancien buteur suscite déjà une vive émotion parmi les supporters de l'Espérance et dans le monde du football tunisien, où son passage reste associé à plusieurs saisons marquantes sous le maillot espérantiste.