Angola: L'INEMA prend en charge 396 cas lors de la visite du Pape à Saurimo

Cassengo — L'Institut national des urgences médicales d'Angola (INEMA) a pris en charge 396 cas de santé le 20 de ce mois à Candembe (Lunda-Sul), pendant la messe en plein air célébrée par le pape Léon XIV.

L'information a été communiquée jeudi à l'ANGOP par le directeur de l'INEMA, Abel Machingo, qui a précisé que parmi ces personnes, 227 étaient des hommes et 169 des femmes.

Il a indiqué que pendant la messe, 121 personnes présentaient des symptômes d'hypertension, 15 de diarrhée aiguë et 260 de maux de tête.

Il a également mentionné que, en raison de la gravité de leur état, cinq patients ont été transférés à l'hôpital général de Lunda-Sul.

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Il a expliqué que les patients souffrant d'hypertension étaient affectés par les fortes chaleurs qui régnaient sur le lieu de la messe.

Abel Maxingo a affirmé que malgré cela, le mouvement s'est déroulé dans le calme et qu'aucun incident grave n'a été constaté durant le séjour du pape Léon XIV dans la région.

Il convient de rappeler que dans la zone réservée à la messe en plein air, cinq postes avancés, dotés de 13 ambulances, ont été installés.

De plus, plus de 100 professionnels de spécialités telles que la neurochirurgie, les soins intensifs, l'anesthésie, la chirurgie, l'hématologie et l'orthopédie ont été mobilisés afin d'assurer une meilleure capacité d'intervention.

À Lunda-Sul, le pape Léon XIV s'est rendu à la maison de retraite de la municipalité de Muangueji et a célébré une messe qui a rassemblé plus de 40 000 personnes.

L'INEMA a été créée le 21 août 2009 afin de garantir les soins hospitaliers et l'évacuation sanitaire des personnes souffrant de maladies soudaines ou en danger de mort imminent.