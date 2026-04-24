Sénégal: Kédougou - Un mort et cinq personnes gravement brûlées après l'explosion d'une bombonne de gaz

Kédougou — Une bombonne de gaz a explosé ce jeudi dans une gargote du village aurifère de Djindji, dans le département de Kédougou, provoquant un mort et cinq blessés gravés, a-t-on appris des services de secours de cette région du sud-est du pays.

"Ce sont des orpailleurs qui prenaient leur petit déjeuner ce matin dans une gargote à Djindji. Une bouteille de gaz a explosé sur eux faisant six victimes, dont un mort. Six personnes ont été brûlées dans l'explosion", a rapporté la brigade régionale des secours de Kédougou.

Le corps sans vie et les blessés ont été acheminés au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou.