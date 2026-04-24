Sénégal: Kédougou - Un mort et cinq personnes gravement brûlées après l'explosion d'une bombonne de gaz

23 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Une bombonne de gaz a explosé ce jeudi dans une gargote du village aurifère de Djindji, dans le département de Kédougou, provoquant un mort et cinq blessés gravés, a-t-on appris des services de secours de cette région du sud-est du pays.

"Ce sont des orpailleurs qui prenaient leur petit déjeuner ce matin dans une gargote à Djindji. Une bouteille de gaz a explosé sur eux faisant six victimes, dont un mort. Six personnes ont été brûlées dans l'explosion", a rapporté la brigade régionale des secours de Kédougou.

Le corps sans vie et les blessés ont été acheminés au centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.