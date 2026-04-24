Sénégal: Kolda - L'inauguration du parc agro-industriel de l'agropole sud au menu de la tournée du président Faye

Kolda — Le chef de l'Etat, Bassirou a entamé en fin de matinée une tournée économique dans la région de Kolda (sud) au cours de laquelle Bassirou Diomaye Faye va procéder, vendredi, à l'inauguration du parc agro-industriel de l'agropole sud, une infrastructure attenue comme un levier majeur de transformation économique.

En perspective de cette cérémonie, le Bureau de mise à niveau (BMN) a mis en avant ce jeudi le rôle stratégique de la modernisation des entreprises dans la réussite des agropoles au Sénégal.

Selon ses responsables, la mise à niveau constitue un pilier essentiel pour renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises engagées dans les filières prioritaires telles que la mangue, l'anacarde, le maïs, la pêche et l'élevage.

Institution placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, le BMN accompagne les entreprises à travers des diagnostics, des plans de modernisation, des primes d'investissement et un suivi technique.

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Dans le cadre de l'agropole Sud, 53 entreprises ont bénéficié d'un accompagnement global estimé à 597,9 millions de francs CFA.

Ces financements ont permis de mobiliser 1,287 milliard de francs CFA d'investissements, soit un effet de levier de 2,15%.

Les appuis visés portent sur les études de diagnostic, les équipements et aménagements, ainsi que les investissements immatériels tels que la formation et les outils de gestion.

Sur le plan de l'emploi, ces investissements ont contribué à consolider 1.237 postes et à créer 221 nouveaux emplois dans la zone sud, selon les données du BMN.

Fort de ces résultats, le Bureau de mise à niveau ambitionne d'étendre son dispositif à l'ensemble des agropoles du pays, avec un accent particulier sur l'accès au financement et l'attraction d'investisseurs nationaux et internationaux, y compris ceux de la diaspora.

Les autorités sénégalaises considèrent la mise à niveau des entreprises comme un axe structurant de la politique industrielle et agricole, en lien avec les objectifs de transformation économique et de souveraineté alimentaire.

Bassirou Diomaye Faye va aussi inaugurer, vendredi, l'antenne régionale du SAMU - Service d'aide médicale urgente -, qui va couvrir les trois régions administratives de la Casamance : Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

Elle ajoute que le président de la République va par ailleurs procéder, le même jour, à la pose de la première pierre du Pôle mère-enfant au centre hospitalier régional de Kolda.

Selon d'autres sources, le chef de l'Etat est aussi attendu au Daakaa de Madina Gounass avant la fin de sa tournée économique dans le sud du pays.

Le chef de l'Etat est arrivé ce jeudi vers 11 heures à Vélingara, première étape de la tournée économique qu'il effectue dans la région de Kolda, du 23 au 25 avril.

Il a visité, à son arrivée à Vélingara, l'usine d'égrenage de coton de la Société de développement et des fibres textiles (SODEFITEX), avant de se rendre dans les périmètres agricoles de l'Anambé.

Le président de la République va procéder, le même jour, au lancement des travaux du centre de santé de Médina Yoro Foula, selon une source sanitaire à Kolda.