Tunisie: Nabeul lance 'Zahr Nabeul Tour', une route touristique dédiée à la fleur de bigaradier

La région de Nabeul franchit une nouvelle étape dans le développement d'un tourisme expérientiel avec le lancement officiel de « La Route du Bigaradier », baptisée « Zahr Nabeul Tour ». Cette route thématique innovante appuyée par le Projet d'Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroirs (PAMPAT) , met à l'honneur la Fleur de bigaradier et ses composantes , en s'appuyant sur un réseau d'acteurs locaux engagés.

Au-delà de sa réputation de pôle artisanal et potier, Nabeul s'est construite une identité forte autour du bigaradier, dont la fleur constitue une richesse agricole, culturelle et économique majeure. Utilisée en gastronomie, en cosmétique et en parfumerie, elle incarne un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération.

Cette nouvelle route thématique s'inscrit dans une stratégie de diversification de l'offre touristique régionale.

« Ce projet vise à enrichir et diversifier le produit touristique de la région, tout en renforçant son attractivité et sa compétitivité », a déclaré M. Wahid Ben Fraj, Directeur régional au tourisme de Nabeul-Hammamet.

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Organisée en marge du Festival annuel de la fleur de bigaradier, tenu comme chaque année au siège de l' ASVN - Association pour la Sauvegarde de la Ville de Nabeul, la cérémonie de lancement de « Zahr Nabeul Tour » marque une nouvelle étape dans la valorisation des produits du terroir de la région.

La cérémonie s'est tenue en présence de Madame la Gouverneure de Nabeul, aux côtés des représentants de l'Ambassade de Suisse en Tunisie, du Ministère de l'Agriculture, de l'APIA - Agence de Promotion des Investissements Agricoles, de l'ONTT- Office National du Tourisme Tunisien, de l' ONAT- Office National de l'Artisanat Tunisien ainsi que leurs représentations régionales.

Un projet structuré par le programme PAMPAT et porté par l'Association pour la Sauvegarde de la Ville de Nabeul (ASVN)

Développé dans le cadre de la stratégie nationale de valorisation des produits du terroir, portée par le Ministère de l'Agriculture (DGPA) en partenariat avec l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), et avec l'appui du projet PAMPAT (mis en oeuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel - ONUDI, avec le soutien de la coopération suisse - SECO), « Zahr Nabeul Tour » s'inscrit dans une dynamique nationale de mise en valeur des produits du terroir et de leur intégration dans des expériences touristiques innovantes.

La gestion de cette nouvelle route est assurée par l'ASVN, en cohérence avec son engagement en faveur de la préservation et de la promotion du patrimoine matériel et immatériel de Nabeul. À ce titre, l'ASVN veille à la valorisation des savoir-faire locaux, à la structuration des acteurs du territoire et à l'animation de cette offre touristique, contribuant ainsi à un développement territorial durable et intégré.

« À travers ce projet, nous avons voulu structurer une offre intégrée autour du bigaradier, en fédérant l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur, du producteur au restaurateur », explique Mme Lemia Chekir Thabet, coordinatrice nationale du projet PAMPAT.

Elle ajoute : « L'objectif est double : renforcer la visibilité des produits du terroir tunisiens à l'international, tout en proposant aux visiteurs une expérience immersive et authentique».

Le circuit repose ainsi sur un écosystème de 13 acteurs locaux, soigneusement sélectionnés et accompagnés dans le cadre du programme : producteurs de fleur de bigaradier et autres produits dérivés, distillateurs, artisans, maisons d'hôtes, restaurateurs...

« Ce qui fait la force de cette route, c'est avant tout ses membres. Chacun apporte son savoir-faire et contribue à créer une expérience cohérente et complémentaire », souligne la coordinatrice du programme.

Une immersion au coeur d'un savoir-faire vivant

La journée de lancement, organisée en présence des médias, des agences de voyages et des professionnels du tourisme, a permis de découvrir concrètement cette approche collaborative, notamment à Seniat Korta, au coeur des vergers de bigaradiers.

Pensé comme un parcours immersif, le circuit permet aux visiteurs de suivre toutes les étapes : de la culture et de la cueillette à la transformation, jusqu'à la valorisation des produits.

Des ateliers vivants de distillation, combinant méthodes traditionnelles et modernes, dévoilent les secrets de l'extraction de l'huile de néroli, très prisée par les grandes maisons de parfumerie. En parallèle, les visiteurs découvrent une large gamme de produits artisanaux et culinaires inspirés de la fleur de bigaradier.

« La Route du Bigaradier permet de valoriser un patrimoine vivant tout en créant une véritable dynamique économique locale. À Dar Jbal, nous faisons découvrir aux visiteurs l'authenticité des savoir-faire et l'hospitalité nabeulienne à travers une expérience complète et sensorielle », témoigne Mme Amel Djait, propriétaire et gérante de Dar Jbal, membre de la route.

Un modèle de tourisme durable et collaboratif

Le projet repose sur une gouvernance partenariale publique/privée impliquant les Ministères du Tourisme et de l'Agriculture ainsi que l'ASVN- Association Pour la Sauvegarde de la Ville de Nabeul, qui a assuré la gestion de la route.

« Il s'agit d'un parcours touristique culturel et environnemental non conventionnel, qui offre au visiteur une liberté totale dans le choix de son itinéraire », indique M. Zouhair Bellamine, Président de l'Association.

Le circuit comprend 13 membres, encourageant les visiteurs à prolonger leur séjour et à revenir pour découvrir progressivement l'ensemble des expériences proposées.

Le projet bénéficie également d'un plan de promotion ambitieux piloté par l'Office National du Tourisme Tunisien, visant les marchés internationaux, les médias et les créateurs de contenu.

« Ce projet marque une évolution vers un tourisme alternatif, fondé sur l'authenticité, l'expérience et la valorisation du patrimoine local », conclut M. Zouhair Bellamine.