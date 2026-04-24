Tunisie: Industrie pharmaceutique - Le pays accélère sa stratégie d'export vers l'Arabie saoudite

Une nouvelle étape dans la structuration du secteur pharmaceutique tunisien a été franchie jeudi 23 avril 2026, avec la tenue d'une réunion stratégique au siège de Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA). Objectif affiché : renforcer la coordination entre les différents intervenants et lever les obstacles entravant le développement des exportations, notamment vers le marché saoudien.

La rencontre a réuni des représentants du ministère de la Santé, de l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé, ainsi que du Centre de Promotion des Exportations. Étaient également présents des membres de la Fédération nationale de la santé, de la Chambre nationale de l'industrie pharmaceutique, ainsi que des représentants de laboratoires de médicaments humains et vétérinaires.

Parmi les participants figuraient notamment Tarek Nifer, président de la Fédération nationale de la santé, et Mazen Abderrahmane El Bechar, président-directeur général de TAGRHI INTERNATIONAL, aux côtés de plusieurs responsables d'institutions publiques et privées.

Un cap affirmé vers l'export

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Au coeur des échanges, le renforcement de la coopération entre les unités de production pharmaceutique et les partenaires industriels, ainsi que l'identification des leviers permettant d'accroître la présence des produits tunisiens à l'international. L'accent a été particulièrement mis sur les opportunités offertes par le marché de Arabie saoudite, considéré comme stratégique.

Les participants ont également examiné les mécanismes susceptibles de soutenir le développement de l'industrie pharmaceutique nationale, notamment à travers l'amélioration de son positionnement à l'export et l'adaptation aux exigences réglementaires internationales.

Les discussions ont mis en évidence plusieurs défis majeurs, en particulier la complexité des procédures administratives et les contraintes réglementaires encadrant l'exportation des médicaments. Dans ce contexte, les intervenants ont insisté sur la nécessité de simplifier les démarches et d'instaurer un cadre plus favorable à l'investissement.

La question de la coordination entre les différentes parties prenantes a également été jugée centrale. Les participants ont plaidé pour une meilleure synergie entre institutions publiques et opérateurs privés afin d'optimiser les performances du secteur et renforcer sa compétitivité à l'échelle internationale.

En conclusion, la réunion a débouché sur une série de recommandations concrètes, parmi lesquelles la mise en place d'un mécanisme de coordination dédié au suivi des dossiers d'exportation, la simplification des procédures administratives et législatives, ainsi que le renforcement du partenariat public-privé. Il a également été convenu d'organiser des rencontres périodiques pour assurer le suivi des projets engagés et évaluer les progrès réalisés.