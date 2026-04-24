Tunisie: Multihull of the Year 2026 - Une entreprise tunisienne décroche la première place mondiale avec 31 % des suffrages

Zied Omrane a détaillé les contours d'une victoire retentissante : son équipe et lui ont remporté la première place du prestigieux concours international Multihull of the Year, dans la catégorie des multicoques de moins de 45 pieds, en totalisant 31 % des votes face à des concurrents du monde entier.

Organisé depuis 2018 par le magazine spécialisé Multihulls World, ce concours annuel récompense les meilleurs multicoques mondiaux à l'occasion du Salon International du Multicoque de La Grande-Motte, dans le sud de la France. Un succès que Zied Omrane attribue au talent de la main-d'oeuvre tunisienne et à une innovation technique décisive.

Intervenant le 23 avril 2026 sur les ondes d'Express FM, Zied Omrane a expliqué que le Multihull of the Year est une compétition internationale consacrée aux bateaux multicoques, composés de plusieurs coques, par opposition au monocoque. Pour l'édition 2026, 36 modèles sont répartis en six catégories selon la taille et le type de propulsion. L

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a catégorie dans laquelle son équipe était engagée concerne les embarcations de moins de 45 pieds. Le processus repose sur deux étapes : une présélection assurée par des experts en construction navale, qui retiennent les bateaux finalistes sur la base de critères précis dont l'innovation, puis un vote ouvert au grand public à l'échelle mondiale, ayant mobilisé des participants d'Amérique, d'Europe et de toutes les régions du globe. Son équipe faisait partie des cinq nominés retenus à l'issue de la présélection.

Le lauréat a annoncé que son équipe a décroché la première place du classement général. Il a souligné que la compétition était particulièrement serrée, quelques voix seulement séparant le premier du deuxième en début de scrutin, mais que le résultat final a été sans appel : 31 % des suffrages pour son équipe, contre moins de 20 % pour le second concurrent.

L'intervenant a rappelé qu'un multicoque est, par nature, généralement moins rapide qu'un monocoque. Cependant, le design adopté et les technologies embarquées ont permis de renverser cette tendance, notamment grâce aux foils, des hydrofoils qui soulèvent partiellement le bateau hors de l'eau, permettant d'atteindre des vitesses nettement supérieures à ce que la catégorie produit habituellement.

C'est précisément cette innovation qui a joué un rôle déterminant dans la victoire. Zied Omrane a insisté sur la dimension symbolique et stratégique de ce prix, qui s'inscrit dans la vision du fondateur de la société, animé par une conviction profonde dans les compétences tunisiennes. Selon lui, cette consécration offre une visibilité mondiale aux entreprises du pays, encourage l'innovation et renforce la confiance des clients.

Il a également souligné la nécessité de combattre ce qu'il a qualifié de complexe d'infériorité, rappelant que les Tunisiens sont pleinement capables de se hisser au premier rang mondial lorsqu'ils sont en compétition directe avec les meilleurs.

Le lauréat a estimé que cette victoire peut servir de déclencheur pour promouvoir les industries maritimes tunisiennes, notamment la construction de yachts, mais également inspirer d'autres secteurs de production, qu'il s'agisse de l'énergie ou de tout autre domaine industriel. Il a conclu en affirmant que la main-d'oeuvre tunisienne est remarquable et que la clé réside dans la capacité à la valoriser, à la commercialiser et à la mobiliser avec rigueur et précision sur la scène internationale.