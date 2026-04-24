Afrique: Coupe de Tunisie - Des quarts de finale ouverts et indécis

Les représentants des clubs des Ligues 1 et 2 qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de Tunisie ont unanimement souligné, jeudi, la difficulté des affiches issues du tirage au sort, dans un contexte marqué par une phase décisive des championnats, entre course au titre, accession et lutte pour le maintien.

Pour le directeur sportif de la JS Omrane (L1), Abdessalem Bouhouche, le tirage était globalement équilibré pour l'ensemble des équipes, affirmant que son club fera tout pour s'imposer en déplacement face au PS Sakiet Eddaier (L2).

Il a précisé, dans une déclaration à l'agence TAP, que « les matches de coupe ont leur spécificité et nécessitent une préparation rigoureuse », tout en exprimant son respect pour l'adversaire, en lice pour l'accession.

« La qualification pour le dernier carré dépendra de la forme des joueurs, de la gestion du match et de l'efficacité devant le but », a-t-il indiqué, espérant que l'esprit sportif l'emportera.

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De son côté, le président du PS Sakiet Eddaier, Mounir Mallek, a indiqué que son équipe tentera de tirer profit de l'avantage du terrain et du public, estimant que la qualification reviendra à l'équipe la plus réaliste.

« La JS Omrane réalise de bonnes performances en Ligue 1 », a-t-il dit, espérant que son équipe poursuive son parcours le plus loin possible en Coupe. Il a rappelé que cette compétition reste difficile à pronostiquer, avec des chances équilibrées entre les deux formations, soulignant que la priorité de son club demeure la course à la montée, alors qu'il occupe la deuxième place de la pourle B, à trois journées de la fin du championnat.

Pour sa part, le Secrétaire général du BS Bouhajla (L2), Adam Mtiraoui, a jugé le tirage « acceptable dans l'ensemble », indiquant que son équipe abordera son quart avec un moral au beau fixe face au vainqueur du match en retard entre l'ES Métlaoui (L1) et l'Espérance de Tunis (L1).

Il a affirmé que son club défendra pleinement ses chances, considérant que l'accession aux quarts de finale et l'opportunité d'affronter des équipes de l'élite constituent déjà un exploit pour une formation qui célèbre cette année le 66e anniversaire de sa création.

« Cette rencontre doit être vécue par le public comme une fête du football, dans un esprit de fair-play », a-t-il renchéri.

Le porte-parole de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Moez Mestiri, a annoncé que la finale de la Coupe de Tunisie se tiendra le 31 mai prochain au stade Hammadi Agrebi de Radès, marquant ainsi la fin de la saison 2025-2026.

Il a expliqué que le calendrier a été particulièrement chargé, en raison notamment de six trêves internationales et des engagements de la sélection tunisienne (qualifications pour la Coupe du monde, Coupe arabe et Coupe d'Afrique des nations), sans oublier les participations des clubs aux compétitions continentales.

Mestiri s'est, en outre, dit confiant quant à la capacité de la Fédération à mener à bien la fin de saison et à préparer la prochaine échéance mondiale, appelant l'ensemble des acteurs du football à faire preuve de responsabilité dans ce sprint final marqué par une forte concurrence à tous les niveaux.

Programme des quarts de finale de la Coupe de Tunisie 2025-2026 :

- Mercredi 20 mai :

CS Sfaxien - Stade Gabésien

PS Sakiet Eddaier - JS Omrane

- Jeudi 21 mai :

BS Bouhajla - vainqueur ES Métlaoui/Espérance ST

ES Zarzis - CA Bizertin

- Demi-finales :

Vainqueur match 1 - vainqueur match 4

Vainqueur match 2 - vainqueur match 3