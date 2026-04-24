Tunisie: Ligue 1 - Rattrapage de la 25e journée - L'EST reçoit l'ESZ - La victoire comme seule consolation

Cet après-midi (15h00) à Radès, le résultat prime sur la manière, même si les joueurs sont appelés à se surpasser sur le terrain pour se faire pardonner après l'élimination en Ligue des champions

Rentrés lundi de leur long périple africain, les "Sang et Or" n'ont pas eu droit au moindre jour de repos, calendrier serré oblige. Ils n'avaient que deux jours, avant-hier et hier, pour préparer le match en retard comptant pour la 25e journée du championnat qui les opposera cet après-midi aux "Sang et Or" de Zarzis.

Par ailleurs, le staff technique a profité de l'escale à Dubaï, dimanche, pour y effectuer une séance d'entraînement avant de rentrer à Tunis.

Et bien que ses déclarations après l'élimination laissent à désirer, notamment quand il a parlé d'arbitrage, Patrice Beaumelle a été réaliste sur un point dans son message adressé à ses joueurs dans les vestiaires : "On se vide la tête. Jeudi, on a un match de championnat à disputer à domicile et le dimanche d'après un déplacement à Bizerte".

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Se lamenter sur son sort ne servirait alors à rien. Le mal est fait. A présent, l'Espérance est appelée à défendre trois titres nationaux : le championnat, la coupe et la supercoupe de Tunisie.

Les Espérantistes replongeront tout à l'heure dans le championnat. L'Espérance est provisoirement dauphin avec un point de retard par rapport au Club Africain. Une victoire cet après-midi permettrait à l'Espérance de Tunis de retrouver son fauteuil de leader avec deux longueurs d'avance sur son poursuivant et concurrent direct dans la course au titre.

Tougaï et Sasse dans le doute

Mardi et alors que leurs coéquipiers se sont entraînés normalement, Mohamed Amine Tougaï, Yan Sasse et Khalil Guennichi ont eu droit à des soins et une remise en forme. Leur participation au match d'aujourd'hui est dans le doute. Même si Tougaï et Sasse se portent mieux que Guennichi et restent opérationnels, l'idée de les ménager n'est pas à exclure. De ce fait, Patrice Beaumelle ne pourra pas compter sur l'ensemble de son effectif, lui qui est déjà privé des services de Chiheb Jebali, pas totalement rétabli de sa blessure, outre qu'il est suspendu pour le match de cet après-midi. Jebali devra reprendre du service dimanche contre le CAB.

Ceci dit, les solutions de rechange ne manquent pas. Mohamed Amine Ben Hmida devra épauler Hamza Jelassi dans l'axe et Mohamed Ben Ali s'occupera du flanc gauche de la défense. A l'entrejeu, Moez Hadj Ali et Hamza Rafia sont autant de cartes à jouer. En attaque, il est temps d'associer Aboubacar Diakité à Florian Danho dès le départ. Qu'en pense Beaumelle ?