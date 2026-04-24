Tunisie: Mohamed Ali Nafti réunit les ambassadeurs nordiques pour booster la coopération

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a présidé, dans l'après-midi du jeudi 23 avril 2026 au siège du Ministère, une séance de travail avec les Ambassadeurs des pays de l'Europe du Nord accrédités en Tunisie, en l'occurence M. Teemu Sepponen, Ambassadeur de Finlande, Mme. Cecilia Wramsten, Ambassadrice de Suède, Mme. Fenja Yamaguchi-Fasting, Ambassadrice du Danemark et Mme. Thérèse Løken Gheziel, Ambassadrice de Norvège en Tunisie avec résidence à Alger.

Cette rencontre a permis de passer en revue l'état et les perspectives des relations entre la Tunisie et les pays de l'Europe du Nord, tant au niveau bilatéral qu'avec ces pays en tant que groupe. Le Ministre a souligné l'importance que la Tunisie accorde, dans le cadre de sa stratégie visant à diversifier ses partenaires économiques au sein du continent européen, à un renforcement de l'ouverture sur les pays de cette région, qui occupent une position de leadership dans plusieurs domaines prioritaires pour la Tunisie, notamment le développement durable, l'économie verte, les technologies modernes, la gouvernance, la santé, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation professionnelle.

Le Ministre a, à cet égard, insisté sur l'importance du suivi des résultats de la tournée qu'il a effectuée dans la région durant les mois d'avril et juin 2025, ainsi que des entretiens constructifs qu'il a eus avec les hauts responsables de ces pays. Il a souligné que ces démarches ont mis en évidence l'existence d'importantes opportunités de complémentarité qu'il convient d'exploiter au mieux afin de hisser la coopération à un niveau supérieur.

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Évoquant les échéances à venir, le Ministre a renouvelé son invitation à ses homologues des pays nordiques à effectuer une visite en Tunisie afin de poursuivre les consultations et d'élaborer des visions pratiques traduisant les opportunités disponibles en programmes concrets. Il a également insisté sur l'importance de bien préparer la troisième édition du Forum d'Affaires Durables entre la Tunisie et les pays nordiques, prévue vers la fin de l'année 2026, tout en soulignant la nécessité d'en élargir la portée afin de mieux répondre aux aspirations des deux parties et d'aboutir à des résultats tangibles.

De leur côté, les ambassadeurs ont réaffirmé la volonté de leurs pays de renforcer davantage la coopération avec la Tunisie et de la développer. Ils ont mis en avant une convergence claire dans l'identification des domaines de coopération prioritaires, facilitant ainsi la complémentarité. Ils ont également salué les atouts et les potentialités dont dispose la Tunisie, qui en font un partenaire sérieux et actif, tant au niveau bilatéral que dans ses différents espaces d'appartenance géographique arabe, africain et méditerranéen.

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés récemment dans la mise en oeuvre de plusieurs projets dans le cadre du suivi des recommandations issues de la visite du Ministre dans la région.