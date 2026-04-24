Sénégal: Kaolack/Le guide de Médinatul Dieylani en terre gambienne - Appel à la concorde religieuse

En déplacement en terre gambienne, le guide de Médinatul Dieynali, Cheikh Ibrahim Mouhidine Diallo, a lancé un appel appuyé à la concorde entre autorités religieuses sénégalaises et gambiennes. Invité par la Dahira « Al Mutaquna Fillah » de Pipeline, située au coeur du Kombo dans le quartier de Kaïraba, il a pris part à la quatrième édition de la conférence religieuse organisée annuellement par cette association en République soeur de Gambie. À cette occasion, il a plaidé en faveur d'une mutualisation des efforts entre acteurs religieux afin de mieux peser sur les grandes questions touchant à l'islam et aux recommandations du Prophète Muhammad.

Cette rencontre vise à faire émerger une dynamique commune capable d'apporter des réponses aux différentes formes d'agressions dirigées contre l'islam ainsi qu'aux événements douloureux qui peuvent survenir au sein de la communauté musulmane. L'un des faits récents évoqués demeure celui impliquant un membre de la Dahira « Izbu Tarhiya » dans une affaire d'homosexualité survenue dans le pays. Le guide, qui animait la conférence marquant cet important rassemblement religieux, a abordé cette question avec nuance.

Pour lui « ce malheureux incident intervenu dans une entité religieuse comme "Izbu Tarhiya" n'est pas une honte ni pour l'association en question ni pour pour la communauté mouride toute entière. Au contraire, un fait qui va non seulement grandir et renforcer ces deux (2) composantes de la religion, mais surtout permettre aux personnes comme Cheikh Ibrahim Mouhidine Diallo de recentrer les choses, mieux les recadrer par rapport à leur contexte ».

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Dans cette perspective, le marabout de Médinatul Dieynali a rappelé que « la Dahira "Izbu Tarhiya" telle qu'on la reconnaît n'a autre préoccupation que sa servitude à l'endroit du père fondateur du Mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba à travers le travail et les chants de "Khassaïtes" dont l'essentiel traduit le parcours élogieux du Prophète Mohammed (Psl) ». Il a précisé que depuis 1976, année de sa création, « cette association n'a jamais dérogé à cette vocation et s'attèle toujours à rendre ses actions plus incisives d'année en année. Car ces actions-là n'obéissent qu'aux recommandations et aux oeuvres de Cheikh Ahmadou Bamba ».

Poursuivant son propos, il a souligné que « si par contre un tel incident se produise dans une quelconque entité religieuse et frappe un de ses membres, la religion voudrait que la victime soit repêchée et installée sur la voie du salut. Autrement elle doit subir une nouvelle rééducation relative à son comportement et sa croyance en Dieu ».

Rappelant en outre que « tout ce que nous possédons aujourd'hui comme héritage religieux nous provient de Dieu et le sceau des Prophètes avant d'être porté et légué par nos vaillants ancêtres tels que Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy, Cheikh Al Islam Baye Niasse, pour ne citer que ceux-là », le guide de Médinatul Dieynali a saisi cette tribune pour exhorter les fidèles venus nombreux à demeurer sur la voie du « Siratikhal Moustahim » tracée par Dieu et son Prophète Mohammed (Psl), afin de ne pas s'en écarter au risque de tomber sous l'emprise de Satan, ce qui constituerait une perte majeure pour tout croyant.