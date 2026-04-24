Le Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis a abrité, ces trois derniers jours, une rencontre du Consortium (Comité régional des Enseignantes pour la Promotion de la Scolarisation des Filles de Saint-Louis et l'ONG Graines) portant sur la problématique Genre. Pendant trois jours, les différents acteurs ont évalué la Théorie du Changement sur la nutrition en termes de genre tout en proposant des réajustements dans les changements pour y inclure la perspective genre. Cela s'inscrit dans le cadre des projets et programmes financés par la Fondation Nous Cims.

Clôturée avant-hier, mercredi 22 avril 2026, cette rencontre de trois jours a servi de cadre d'échange pour les différents acteurs qui ont longuement abordé la problématique Genre. Ce fut aussi l'occasion pour eux de mettre le focus sur l'intégration de la thématique genre dans les différents projets et programmes financés par la Fondation espagnole Nous Cims. "Il s'agit aujourd'hui d'identifier certains manquements par rapport à l'intégration de la dimension genre dans la théorie de changement de la nutrition, la théorie de changement du Groupe Thématique nutrition, la théorie de changement des trois groupes thématiques sur lesquels nous travaillons dans le cadre du programme d'accompagnement", a fait savoir Abdoulaye Cissé de l'ONG Graines.

Abordant dans le même sens, le représentant-pays de la Fondation Nous Cims au Sénégal, Pape Mactar Ndiaye, a beaucoup insisté sur la nécessité aujourd'hui de rééquilibrer certains manquements en matière de relations hommes-femmes pour rendre leurs activités plus inclusives. "Il faut être dans le domaine à la fois de la nutrition, de l'éducation et de l'employabilité qui constituent nos thématiques d'intervention, qu'on puisse pour chaque action prendre en compte les besoins des femmes par rapport à leurs formations, aux activités et à leur prise en charge, mais également par rapport au positionnement et au leadership des femmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il nous faut essayer de les renforcer et renforcer les connaissances des hommes par rapport à la masculinité positive. Ceci afin de les permettre également de prendre conscience de la nécessité de rééquilibrer certaines injustices et de mieux prendre en compte les aspects des femmes dans la vie de tous les jours, allant de nos foyers à nos activités quotidiennes", a déclaré M. Ndiaye. Pour sa part, la présidente régionale de la SCOFILLES de Saint-Louis, Mme Sow Marième Diagne a souligné l'importance de la théorie du changement qui, d'après elle, est venue à son heure.

"La théorie du changement est arrivée à point nommé parce que tout le temps, on avait l'habitude de faire les mêmes pratiques, de faire les mêmes actions, d'utiliser les mêmes stratégies. Maintenant avec ce programme que nous avons, on a vu qu'il est temps de changer de méthodologie. Qu'il est temps de changer de stratégie parce qu'il y a lieu de le faire. Dans le département de Saint-Louis, la SCOFILLES a toujours occupé une place importante dans la question genre. Mais avec ce projet, on est allé plus loin parce qu'il y a l'introduction de l'écriture inclusive, mais il y a aussi les contraintes, les disparités qu'il faut toujours prendre en charge", a-t-elle expliqué au terme de cette rencontre.