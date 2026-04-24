Afrique: Réunion ministérielle de lancement de la CAN 2027 - L'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie s'engagent

L'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie veulent lever les doutes qui entoureraient l'organisation de la coupe d'Afrique des nations qu'ils coorganisent conjointement en 2027. A cet effet, Salim Mvurya (Secrétaire du cabinet, République du Kenya), Peter Ogwang (Ministre, République d'Ouganda) et Paul Makonda (Ministre, République Unie de Tanzanie) ont réaffirmé au secrétaire général par intérim de la Confédération africaine de football (CAF), le nigérian Samson Adamu « leur engagement commun pour l'organisation et la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations ».

L'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya tiennent a relevé le défi de l'organisation de la CAN 2027 a date échu.

Selon un compte rendu d'une réunion tenue hier, jeudi 23 avril 2026, à Kampala en Ouganda, la Confédération Africaine de Football ("CAF"), informe que les ministres des Sports de la République du Kenya, la République Unie de Tanzanie et la République d'Ouganda, les présidents des Associations membres des trois nations , et les présidents des comités locaux d'organisation ( " LOC " ) ont tenu ce jour une réunion de lancement de haut niveau de la CAF Coupe d'Afrique des Nations "CAN" PAMOJA 2027, afin de réaffirmer leur « engagement commun pour l'organisation et la réussite de la CAF Coupe d'Afrique des Nations ».

La CAF accentue la pression

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Le secrétaire général par intérim de la CAF a félicité les trois nations hôtes pour les avancées réalisées jusqu'à présent et a réaffirmé l'engagement total de la CAF pour la réussite de la CAN 2027. Toutefois, souligne la note, Samson Adamu a souligné « l'importance de la coordination dans la planification, de l'exécution en temps voulu, de la rigueur dans la livraison et d'une approche régionale unifiée pour organiser un tournoi continental réussi ».

Les trois nations hôtes ont exprimé leur gratitude envers le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, et l'équipe de la CAF pour leur soutien, leur accompagnement, leur appui technique et la confiance accordée au partenariat PAMOJA, et elles ont réaffirmé leur engagement à collaborer étroitement avec la CAF pour offrir une CAF Coupe d'Afrique des Nations 2027 réussie et mémorable, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Evaluations des travaux

Les trois pays ont procédé à une revue complète des progrès, avec une attention particulière portée sur la préparation des infrastructures, l'accueil et l'expérience des visiteurs, la sûreté et la sécurité, la préparation des médias et des diffuseurs, la circulation des supporters et des parties prenantes, la gouvernance et les finances.

Concernant la préparation des infrastructures, chaque pays a présenté les progrès réalisés dans la construction, la réhabilitation et la modernisation des stades, des terrains d'entraînement, des réseaux de transport, des aéroports, des infrastructures d'hébergement et des installations de soutien associées dans les trois pays hôtes. Les ministres ont réaffirmé l'engagement de leurs gouvernements à veiller à ce que toutes les installations répondent aux exigences de la CAF dans les délais convenus et ont adopté une feuille de route accélérée, le mois d'août 2026 étant identifié comme une étape clé pour la revue de l'état d'avancement.

Concernant l'accueil et l'expérience des visiteurs, les trois pays se sont engagés à positionner ensemble l'Afrique de l'Est comme une destination attractive et compétitive, capable de garantir une expérience exceptionnelle aux supporters. L'accent a été mis sur la préparation des hôtels, le tourisme, la préparation médicale, la coordination de la sécurité, l'efficacité des transports et une hospitalité régionale chaleureuse reflétant l'esprit de PAMOJA.

Le tournoi a également été reconnu comme catalyseur du tourisme, de l'investissement, du commerce et de la croissance économique régionale.

La réunion a également débattu de la structure de gouvernance du Comité Local d'Organisation PAMOJA et a convenu d'un cadre de coordination garantissant efficacité, responsabilité et prise de décision sans faille entre les trois pays. Cette structure comprendra une représentation de la CAF, des trois ministres hôtes, des présidents des Associations Membres et des présidents des LOC.

Réunions consultatives périodiques des hôtes

Reconnaissant l'importance de la facilité de déplacement pour les supporters, les équipes, les officiels, les médias et les investisseurs, les trois ministres ont convenu d'organiser des réunions consultatives périodiques pour finaliser et mettre en œuvre le cadre du Visa PAMOJA, visant à faciliter les déplacements entre le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie pendant le tournoi. Ce cadre prendra également en compte des arrangements spéciaux d'entrée, des exemptions de visa, des procédures accélérées et une harmonisation des formalités douanières et d'immigration pour les équipes participantes, les officiels, les médias accrédités, les sponsors, les fournisseurs et les biens ou équipements liés au tournoi.

Les ministres ont également décidé d'institutionnaliser des réunions régulières de haut niveau et techniques appuyées par des mécanismes de suivi des progrès, afin de superviser la mise en œuvre, traiter les problèmes émergents et maintenir la dynamique jusqu'en 2027.

Ensemble, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda restent résolument engagés à organiser une Coupe d'Afrique des Nations 2027 réussie, mémorable et porteuse de transformation sous la bannière de PAMOJA, symbole historique de l'unité africaine, de l'ambition régionale et du progrès partagé par le football.