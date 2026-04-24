Afrique: Séminaire de l'association des loteries africaines (ALA) à Dakar - Contrôler la traçabilité et protéger les citoyens

L'Association des Loteries Africaines (ALA) a ouvert son séminaire international, hier, jeudi 23 avril 2026 à Dakar, en présence de plusieurs délégations africaines, des directeurs généraux des loteries nationales et des autorités sénégalaises. Placée sous le thème « Développement et innovation des loteries africaines », cette rencontre se tient à l'hôtel NOOM du 23 au 27 avril 2026, avant l'Assemblée générale annuelle de l'association.

Le premier intervenant, Dr Toussaint Manga, directeur général de la Loterie nationale du Sénégal (LONASE), a d'emblée souligné l'importance de cette rencontre dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation numérique. « Le secteur des jeux est dans un cadre de mutation. Face à ce défi, il est impératif de trouver des solutions innovantes pour mieux structurer l'activité, mais aussi pour mieux contrôler la traçabilité et protéger les citoyens », a-t-il déclaré.

Dr Manga a insisté sur deux enjeux majeurs : la transparence et l'intégrité des jeux, ainsi que la protection des données personnelles des parieurs, de plus en plus exposées dans l'environnement numérique. Il a également alerté sur la nécessité de protéger les mineurs et les couches vulnérables face aux risques d'addiction aux jeux en ligne, un fléau que les nouvelles technologies ont accentué.

Le président de l'Association des Loteries Africaines (ALA), M. Draman Koulibaly, également directeur général de la Loterie Nationale de la Côte d'Ivoire (LONACI), a rappelé que ce séminaire s'inscrit dans une dynamique de coopération continentale. « Nos loteries sont en pleine mutation. Chaque loterie a sa spécificité (paris sportifs, virtuel, PMU). Nous voulons, à travers ces échanges, profiter des retours d'expérience pour que chacun puisse renforcer ses acquis », a-t-il expliqué.

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Koulibaly a remercié les autorités sénégalaises et le Dr Toussaint Manga pour l'accueil de ce séminaire, le premier organisé à Dakar depuis vingt ans dans le cadre des activités de l'ALA.

Loi de septembre 2025 : 40 milliards FCFA mobilisés

Un des temps forts du discours du ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, a porté sur les résultats de la réforme fiscale du secteur des jeux de hasard. Reprenant la voix des plus hautes autorités, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, le ministre a salué « le travail remarquable abattu par le Dr Toussaint Manga, directeur général de la LONASE ».

Diba a rappelé que la loi adoptée en septembre 2025 instaurant une double taxation (sur les opérateurs et sur les gains) a permis à l'État du Sénégal de recouvrer 40,9 milliards de FCFA au titre du premier trimestre 2026, soit un taux de couverture de 71 %. « Ces ressources ont été réinvesties dans les priorités sociales de l'État, dans un contexte budgétaire contraint », a-t-il précisé, illustrant concrètement l'impact de cette régulation sur le quotidien des Sénégalais.

Protection des parieurs et défis transfrontaliers

Le ministre a également mis en garde contre les dangers de la libéralisation accrue et du développement des plateformes en ligne, souvent transfrontalières. « En tant que parents soucieux du bien-être de nos enfants, nous sommes collectivement interpellés par les défis de la protection des enfants face aux dérives des jeux en ligne », a-t-il déclaré, appelant à des solutions structurelles, efficaces et durables.

Cheikh Diba a conclu en déclarant officiellement ouverts les travaux du séminaire, invitant les États membres à renforcer les outils de traçabilité, les mécanismes de collecte et la coopération pour lutter contre la criminalité financière transfrontalière.

Pendant trois jours, les experts et responsables des loteries africaines plancheront sur des solutions opérationnelles, réalistes et adaptées aux réalités du continent. L'Assemblée générale de l'ALA se tiendra à l'issue du séminaire, le 27 avril 2026, pour adopter les résolutions et orientations stratégiques pour les années à venir. Près de 150 personnes participent à cet événement. Fondée sur une volonté de coopération et d'intégration économique, ALA a pour mission de structurer un écosystème de jeux attractif et responsable à l'échelle continentale.

À Dakar, la « Téranga » a une nouvelle fois joué son rôle de terre d'accueil et de dialogue pour un secteur en pleine révolution numérique.