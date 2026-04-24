Sénégal: La tournée économique du chef de l'Etat à Kolda et le retrait de Kosmos de Yakaar-Teranga au menu des quotidiens

Dakar — La tournée économique du chef de l'État dans la région de Kolda et le retrait de la compagnie pétrolière américaine Kosmos de l'exploitation du bloc gazier Yakaar-Teranga sont au menu des quotidiens reçus, vendredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Tournée économique du président Bassirou Diomaye Faye à Kolda, une première journée marathon", selon Le Soleil, notant que "le chef de l'État a enchainé sans répit : immersion dans le bassin de l'Anambé, visite de la Sodéfitex, inauguration du Samu régional et lancement du pôle mère-enfant de l'hôpital de Kolda".

Sud Quotidien souligne que le président de la République Bassirou Diomaye Faye a visité l'usine d'égrenage de coton de la Société de développement et des fibres textiles à Vélingara. Et à l'issue de cette visite, "il a promis aux producteurs que l'Etat va continuer à les accompagner et à investir dans cette filière", rapporte la publication.

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A Kolda, "Diomaye Faye met le cap sur la production, l'agriculture et la santé", dit le journal L'As, notant qu'entre Vélingara et Kolda, en passant par le bassin de l'Anambé, "le président de la République a déroulé une tournée économique à forte portée stratégique, articulée autour de la valorisation des filières agricoles, de la souveraineté alimentaire et du renforcement de l'offre de soins".

Dans le Fouladou, relève Le Quotidien, le chef de l'État fait "face aux espoirs et aux frustrations des populations".

"(....) le président Bassirou Diomaye Faye fait face à des attentes pressantes. Si l'étape de Vélingara a permis de saluer les performances de la filière coton, le climat était plus tendu à Kolda et Médina Yoro Foulah. Entre le chantier interminable de l'université et le désenclavement routier qui piétine, les populations locales entendaient profiter de cette visite présidentielle pour exiger des actes concrets", selon le journal.

Les quotidiens se font également l'écho de l'annonce, par le Premier ministre, du retrait de Kosmos Energy de l'exploitation du bloc gazier Yakaar-Teranga.

L'État sénégalais et Kosmos Energy se sont mis d'accord, sans aucune contrepartie financière à verser par le Sénégal, sur le retrait de cette compagnie pétrolière américaine de l'exploitation du bloc gazier Yakaar-Teranga, situé à Cayar (ouest), a déclaré, jeudi, le Premier ministre, Ousmane Sonko.

Le "22 avril 2026 restera une date historique pour notre pays. Nous avons obtenu et signé, sans aucune contrepartie financière pour le Sénégal, l'accord de retrait conjoint de Kosmos et de PETROSEN de la licence [relative au] bloc gazier de Cayar, dénommé Yakaar-Teranga", a écrit M. Sonko sur sa page Facebook.

"Le Sénégal franchit un cap décisif dans la maîtrise de ses ressources gazières. Avec le retrait de Kosmos du bloc stratégique Yakaar-Teranga et l'attribution annoncée d'une licence exclusive à Petrosen, le gouvernement affiche sa volonté de reprendre la main sur un projet clé, au coeur des enjeux de souveraineté énergétiques et de développement économique. Et c'est le Premier Ousmane Sonko lui-même qui en fait l'annonce, ce jeudi", rapporte L'Info.

Selon Les Echos, "Sonko parle de +victoire majeure+ et clashe Macky Sall". En annonçant la reprise de ce bloc gazier, le journal souligne que le chef du gouvernement "n'a pas manqué de se défausser sur le régime précédent coupable, à ses yeux, d'avoir attribué ce bloc dans une opacité totale".