Sénégal: Ligue 1 - Le leader AJEL en danger à Thiès face à Wallydaan

Dakar — Plusieurs chocs sont au menu de la 24ᵉ journée de la Ligue 1 de football prévue ce week-end, dont le duel entre le leader, AJEL de Rufisque, et Wallydan.

Il y aussi le derby entre Guédiawaye FC (GFC) et l'ASC Cambérène.

Surpris par Dakar Sacré-Coeur lors de la journée précédente, le leader de la Ligue 1 effectue un déplacement périlleux à Thiès, samedi, pour défier Wallydaan (4e).

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Les Rufisquois se doivent renouer avec la victoire, pour garder leur place et la distance avec leurs poursuivants que sont Gorée (40 pts) et Tengueth FC (39 pts).

AJEL est dans l'obligation de ramener un résultat positif de son déplacement à Thiès.

Wallydaan, à domicile, va de son côté essayer de renouer avec le succès pour figurer sur le podium à sept journées de la fin du championnat.

Le dauphin d'AJEL, l'US Gorée, va suivre avec attention le déplacement du leader, sachant que les insulaires vont se déplacer à Ziguinchor pour affronter le Casa-Sports, actuellement classé 7e.

Le duel entre les Ziguinchorois et les Goréens s'annonce aussi disputé que fermé, au regard de leurs dernières confrontations dont quatre sur cinq se sont soldées par un nul.

Mal en point depuis la phase retour du championnat, le Casa-Sports voudra se remettre dans le sens de la marche, surtout devant son public, dans leur stade où leur bilan fait état de 5 victoires, 5 nuls pour une seule défaite en 11 rencontres.

Le Casa-Sports va donc tout donner pour une victoire à qui, cerise sur le gâteau, mettrait fin à une disette de plusieurs matchs à domicile.

L'US Gorée, de son côté, va tenter de bien négocier ce déplacement dans le sud du pays, en arrachant un résultat positif qui lui permettrait de garder au moins la deuxième place du classement.

Le derby devant opposer GFC et Cambérène s'annonce comme l'une des grandes attractions de la 24e journée, entre deux équipes de la banlieue dakaroise luttant pour le maintien.

Lanterne rouge, Cambérène compte sur une victoire chez son voisin pour respirer un peu. GFC veut s'éloigner définitivement de la zone rouge.

La rencontre sera jouée à huis clos au Stade Amadou Barry de Guédiawaye.

---Voici le programme de la 24e journée de Ligue 1 :

---Samedi : Wallydaan-AJEL, Teungueth FC-HLM, GFC- Cambérène

---Dimanche : Casa-Gorée, Pikine-Génération Foot, SONACOS-Dakar Sacré coeur, Stade de Mbour-US Ouakam, Jaraaf-Linguère