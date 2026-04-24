Sénégal: Ligue 2 - Essamaye-Diambars, choc de la 24e journée

24 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le leader de la Ligue 2, Essamaye FC, vise une troisième victoire d'affilée à domicile face à Diambars, le troisième, pour le compte de la 24ᵉ journée du championnat.

Après son match nul la journée dernière, Essamaye FC va essayer de renouer avec la victoire en vue de conforter sa première place au classement.

Cette rencontre s'annonce difficile pour les Ziguinchoirois qui auront fort à faire face à des "académiciens" en forme, dont la bonne dynamique actuelle s'est traduite par une qualification en demi-finale en Coupe de la Ligue et du Sénégal.

Les pensionnaires de Diambars auront à cœur de faire un bon résultat loin de leur base pour rester sur le podium en attendant le sprint final.

Le dauphin d'Essamaye FC, l'AS Douanes se déplace pendant ce temps à Louga pour défier le Ndiambour.

Voici le programme de la 24ᵉ journée de Ligue 2 :

Samedi :

Thiès FC-AS Kaffrine, Essamaye-Diambars, Port-Jamono de Fatick, AS Saloum-Teranga, DUC-Amitié FC, Ndiambour-AS Douanes

Dimanche : Guelwaars-Bambey, NGB-Oslo

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