Sénégal: Tambacounda - L'ASER inaugure deux mini-centrales solaires dans la commune de Niani Toucouleur

Tambacounda — Le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène, a procédé, jeudi soir, à l'inauguration de deux minicentrales solaires d'une capacité de 45 Kilowatt-crête chacune au profit des villages de Djida Mouride et Barsofo, dans la région de Tambacounda (est).

La mise en service de l'électricité dans ces deux localités de la commune de Niani Toucouleur s'inscrit dans le cadre du Programme d'urgence d'électrification rurale.

"Ces deux localités sont électrifiées par un système décentralisé donc par des minicentrales solaires et la mise en service [...] entre dans le cadre d'un projet financé sur fonds propres par l'Union-européenne et le Sénégal [...] pour l'électrification de 33 localités dans les régions de Tambacounda et de Matam", a déclaré Jean Michel Sène.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée à Djida Mouride, un village de la commune de Niani Toucouleur fondé en 1976, en présence du préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, du sous-préfet de Makacoulibantang et du maire de ladite commune.

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Jean Michel Sène a annoncé que les équipes de l'ASER vont saisir "dès la semaine prochaine le concessionnaire, en l'occurrence ERA (Énergie rurale africaine) pour lui demander de commencer l'exploitation avec l'ensemble des ménages de Djida Mouride et Barsofo".

Parmi les 38 villages que compte la commune de Niani Toucouleur, "seuls sept sont électrifiées", selon les autorités locales.

"L'inauguration de ces mini-centrales solaires n'est qu'une étape", a assuré Jean Michel Sène.

"On sait que l'attente est longue parce qu'il y a encore beaucoup de localités qui sont sans électricité dans la région Tambacounda, particulièrement dans la commune de Niani Toucouleur, mais nous sommes en train de travailler pour l'accès universel [à l'électricité] conformément aux orientations de l'État", a-t-il ajouté.

Le préfet Alioune Badara Mbengue a salué les réalisations l'ASER dans le département de Tambacounda.

"En quelques mois, nous avons pu mettre en service des centrales dans la commune de Dialocoto, à Ségoucoura, dans la commune de Néttéboulou, et aujourd'hui à Niani Toucouleur", a salué l'autorité administrative.

Alioune Badara Mbengue a invité le directeur général de l'ASER à tenir compte des spécificités de Niani Toucouleur, rappelant que plus 30 villages de cette commune de l'arrondissement de Makacoulibantang ne sont pas encore électrifiés.