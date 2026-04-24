Sénégal: Les exploitants forestiers invités à 'respecter' les textes réglementant leur secteur d'activité

Dakar — Le gouvernement a invité les exploitants forestiers à se conformer aux textes et règles de bonne gouvernance régissant leur secteur d'activité, en vue d'un meilleur fonctionnement.

"Nous les appelons à respecter les textes et les règles de bonne gouvernance pour permettre à leurs activités de fonctionner convenablement", a déclaré le directeur de cabinet du secrétaire d'État en charge des organisations paysannes, Djibril Diop.

Il présidait, jeudi, l'assemblée générale de renouvellement du bureau de l'Union nationale des coopératives d'exploitants forestiers du Sénégal.

Le respect des textes et règles de gouvernance régissant le secteur permettrait aux exploitants forestiers d'avoir plus de facilités en termes d'accès au crédit par exemple, a indiqué M. Diop, selon qui les acteurs peuvent même, de cette manière, intervenir dans la commercialisation, selon M. Diop.

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Cela permettrait aussi au gouvernement de faire "un meilleur ciblage des personnes qui ont besoin d'être aidées, subventionnées accompagnées par l'État", a ajouté le directeur de cabinet du secrétaire d'État en charge des organisations paysannes.

La structuration permet de "mieux maitriser le secteur", a-t-il insisté, soulignant que "tant que ce n'est pas fait, ça va aller dans tous les sens et on ne sera pas qui est qui".

Le nouveau président de l'Union nationale des coopératives d'exploitation, Babou Khady Dieng, a salué la réussite du renouvellement des instances de l'organisation. Il s'est engagé à faire tout son possible pour la réussite de sa mission.

Il a évoqué, parmi ses priorités, la question du reboisement et l'amélioration des conditions de travail pour un meilleur bien-être des acteurs du secteur forestier.

Le lieutenant Mbeugué Fall, représentant du directeur des Eaux et Forêts, a exhorté les acteurs forestiers à "aider les agents des Eaux et Forêts à protéger les forêts à travers le respect des textes et réglementations, pour le bien de tous".

Elle s'est félicitée pour la mise en place du nouveau bureau des exploitants forestiers, assurant être impatiente de travailler avec ses membres.