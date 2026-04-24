Sénégal: AG élective de la Fédération sénégalaise de handball, samedi

Dakar — La Fédération sénégalaise de handball (FSHB) annonce tenir une assemblée générale élective, samedi, à la Maison de la pesse, après une session extraordinaire prévue le même jour pour l'adoption des nouveaux textes de l'instance.

La Fédération sénégalaise de handball, dirigée depuis 2009 par l'ancien député Seydou Diouf, avait indiqué, en mars dernier, que la révision de ses règlements généraux avait conduit à plusieurs changements qui seront soumis à l'approbation des clubs pour leur adoption par le comité directeur.

Sous la direction de M. Diouf, les compétitions locales sont devenues régulières, avec comme résultat une plus grande présence du handball sénégalais tournois internationaux, même s'il tarde à s'imposer sur le plan continental.

L'équipe nationale féminine de handball a disputé à trois reprises la Coupe du monde de la discipline.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En décembre, les sélections nationales masculine et féminine des moins de 16 ans ont été sacrées aux Jeux africains de la jeunesse (JAJ), qui se sont déroulés en Angola.

Seydou Diouf a été élu membre du comité exécutif de la Confédération africaine de handball (CAHB) en décembre dernier.

Selon le quotidien sportif Record, face à l'insistance des acteurs du handball sénégalais, Seydou Diouf a décidé de briguer un nouveau mandat olympique lors de cette assemblée générale décisive.