Afrique: Yankhoba Diémé souligne le rôle clé du capital humain dans la performance du secteur aéronautique

Dakar — Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a mis en exergue l'importance du capital humain dans la consolidation des performances de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), jeudi, à l'issue d'une visite de travail dans plusieurs entités sous sa tutelle.

Il est également allé à la rencontre d'organismes internationaux de l'aviation civile basés à Yoff à l'occasion de cette tournée qu'il a effectuée.

M. Diémé s'est successivement rendu à l'ASECNA (Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar), à la CAFAC (Commission africaine de l'aviation civile), au bureau de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), ainsi qu'au BEA Sénégal (Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile).

"Le monde de l'aéronautique est interconnecté. Si nous ne conservons pas nos compétences, d'autres viendront les capter", a-t-il averti, invitant les agents à développer davantage "leur appétence pour le savoir afin de renforcer la compétitivité du Sénégal".

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Le ministre a également salué "le travail remarquable" des équipes, qui a permis au Sénégal d'obtenir, fin 2025, deux certifications internationales.

Cette visite lui a par ailleurs permis de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs liés à la remise en service de l'aéroport de Ziguinchor.

Selon Yankhoba Diémé, les travaux, initialement prévus pour douze mois, ont été exécutés en moins de quatre mois grâce à une meilleure coordination des équipes techniques. Des tests techniques, incluant le passage d'un avion de calibrage, ont déjà été jugés concluants, a-t-il renseigné.

Yankhoba Diémé a annoncé qu'une mission d'inspection sera conduite à l'aéroport de Ziguinchor, du 24 au 29 avril, afin d'évaluer la conformité de l'infrastructure aux normes internationales et, le cas échéant, délivrer le certificat d'aérodrome.

"Le démarrage effectif des vols restera toutefois conditionné à la validation des programmes soumis par les compagnies aériennes", a précisé le ministre des Transports terrestres et aériens.

Prenant la parole, le directeur général de l'ANACIM, Diaga Basse, a plaidé pour un renforcement des ressources humaines ainsi qu'un meilleur maillage territorial des équipements météorologiques.

Il a en outre mis en avant les performances du Sénégal en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires.

"Sur une moyenne mondiale de 75 %, le Sénégal affiche un taux de 88,98 % en matière de sécurité et de 84,03 % en sûreté", a-t-il indiqué, appelant la tutelle à consolider la redevance aéroportuaire.