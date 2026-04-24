Sénégal: Kaolack en ordre de bataille pour accueillir la flamme olympique

Kaolack — Les élus locaux, responsables de services déconcentrés de l'Etat et de mouvements associatifs et sportifs ont promis de s'investir pour que le passage de la flamme olympique dans la capitale du Saloum soit "une parfaite réussite".

Ils ont pris cet engagement jeudi lors d'un comité régional de développement (CRD) préparatoire de la tournée de la flamme des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, une rencontre présidée par l'adjoint au gouverneur de la région de Kaolack chargé du développement, Mamadou Habib Kamara.

L'objectif général de ce CRD est de contribuer à renforcer la coordination institutionnelle et opérationnelle et l'implication des maires des communes afin de garantir "une organisation optimale" des JOJ Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre.

Ce CRD s'est tenu sous l'égide de la Direction des collectivités territoriales et du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) dont le souhait était de rencontrer les collectivités territoriales sous la forme d'une tournée de repérage et de reconnaissance de sites.

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"L'objectif de ce CRD est d'identifier et de valider les sites d'accueil de la flamme olympique, notamment le village olympique au niveau de la commune, entre autres sites emblématiques ou touristiques de la commune", a expliqué l'adjoint au gouverneur de la région de Kaolack chargé du développement.

Dans le cadre de l'animation et de la valorisation territoriale, les parties prenantes comptent sur la mobilisation communautaire, avec l'implication des Associations sportives et culturelles (ASC), les établissements scolaires, les mouvements de jeunesse, ainsi que sur une trentaine de volontaires qui seront formés pour la de gestion des files, l'appui logistique léger, etc.

"Sur les questions sécuritaires et d'organisation des secours, les forces de défense et de sécurité (FDS) ont pris l'engagement de mettre tous les moyens nécessaires à disposition pour que l'évènement soit une réussite totale", a indiqué Mamadou Habib Kamara.

Concernant les aspects culturels et touristiques, les différents services concernés, en l'occurrence la direction du centre culturel régional et le service régional du tourisme de Kaolack se sont engagés à tout faire pour que l'étape de Kaolack soit une parfaite réussite pour le bonheur du Sénégal et l'image de l'Afrique toute entière.

S'agissant du site devant accueillir la flamme olympique à Kaolack, des propositions ont été faites en faveur du Complexe "Cœur de ville", du Stade Lamine Guèye et de la plage de Koundam.

Mais d'après l'adjoint au gouverneur chargé du développement, "une mission de prospection impliquant le comité d'organisation et les services communaux sera conduite pour voir l'endroit le plus adapté pour accueillir cet important évènement".

Pour une bonne coordination de l'évènement, il sera mis en place un comité de pilotage qui va fédérer l'ensemble des acteurs dont les députés, tous les maires des communes de la région, les services techniques déconcentrés de l'Etat, les organisations de jeunesse ainsi que les mouvements sportifs et associatifs, a assuré M. Kamara.

Il a invité les populations de la région de Kaolack à se mobiliser autour de cet évènement.