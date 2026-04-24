Burkina Faso: Lutte contre la fraude - Une citerne en plein siphonnage du carburant de la SONABHY interceptée

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a, une fois de plus, démontré sa détermination à assainir le circuit économique national à travers deux opérations d'envergure menées respectivement, le 10 avril et dans la nuit du 20 au 21 avril 2026 . Ces interventions ont permis de mettre au jour des pratiques frauduleuses aux conséquences financières considérables pour l'Etat.

La deuxième opération conduite dans la nuit du 20 au 21 avril 2026 à Kombissiri a permis l'interception d'une citerne d'une capacité de 45 000 litres en pleine activité de siphonnage de carburant. Le produit, initialement destiné à la SONABHY, était illicitement détourné pour être dépoté dans une station-service ne disposant d'aucun insigne de marketeur agréé. Ce mode opératoire, bien rodé, expliquerait en partie les écarts récurrents de quantités observés à la livraison du carburant. Par cette action, la CNLF a mis fin à un circuit frauduleux structuré qui portait gravement atteinte à l'économie nationale.

Quant à la première opération, réalisée le 10 avril 2026 à Tanghin-Dassouri, elle a abouti au démantèlement d'une unité clandestine spécialisée dans la fabrication de produits destinés aux pneus sans chambre à air. Sur le site, les équipes ont également découvert un important stock de marchandises frauduleusement importées. Cette unité fonctionnait en dehors de tout cadre légal, échappant ainsi aux obligations fiscales et douanières en vigueur. Au total, la valeur des saisies réalisées lors de ces deux opérations est estimée à plus de 160 millions francs CFA, avec un montant de droits de douane éludés dépassant les 70 millions F CFA.

A travers ces actions, la CNLF réaffirme sa détermination à traquer toutes les formes de fraude, qu'elles concernent les produits stratégiques comme les hydrocarbures ou les activités industrielles clandestines. Elle appelle par ailleurs, les populations à une collaboration accrue afin de dénoncer toute pratique suspecte portant atteinte à l'économie nationale.

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