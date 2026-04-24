Burkina Faso: Investissement au Burkina - Le chef de la diplomatie burkinabè échange avec des entrepreneurs italiens et haïtiens

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné du ministre délégué, Stella Eldine Kabré, a échangé, le mercredi 22 avril 2026, avec une délégation d'investisseurs italiens et haitiens, conduite par l'ambassadeur du Burkina Faso à Rome, Cyrille Ganou et des membres de la diaspora burkinabè résidant en Italie.

En visite d'affaires au Burkina Faso, la délégation dit être passée présenter ses civilités au chef de la diplomatie burkinabè et lui présenter les motifs du séjour sur le territoire burkinabè. Il s'agit d'une visite de prospection des opportunités d'investissement dans les secteurs comme l'énergie solaire, l'agriculture, les mines, l'aéronautique, le commerce, la robotique et l'intelligence artificielle entre autres.

Au nom de toute la délégation, Franscesco Colleta, conseiller stratégique en relations institutionnelles et affaires publiques, dit être agréablement surpris de l'hospitalité dont ils bénéficient depuis leur arrivée à Ouagadougou et de la disponibilité des autorités nationales. Un constat qui vient déconstruire, selon lui, le discours erroné véhiculé dans certains pays étrangers pour dissuader tous ceux qui souhaitent effectuer un déplacement au Faso. Pour le chef de la diplomatie burkinabè, ce discours n'a qu'un seul objectif : ternir l'image du pays des Hommes intègres à l'international et saper les efforts de développement consentis par les autorités nationales.

C'est pourquoi, Karamoko Jean Marie Traoré a félicité ces investisseurs italiens et haïtiens d'avoir pris le courage d'effectuer le déplacement pour constater de visu les réalités de ce pays qui se construit, en dépit du défi sécuritaire. « Le Burkina Faso fait l'objet d'une communication spéciale qui tend à présenter le territoire comme très dangereux. Et sur les réseaux sociaux on vous présente tout ce qui est négatif mais on ne vous présente jamais ce que nous faisons comme efforts et ce que nous avons comme potentialités » a-t-il expliqué.

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« Il y'a beaucoup d'opportunités d'affaires dans tous les secteurs au Burkina Faso », a souligné le ministre Traoré devant ses hôtes du jour. Le chef de la diplomatie a exprimé la disponibilité de son département à accompagner ces investisseurs dans tous les processus et les contacts qui seront établis, pour faciliter des partenariats fructueux avec les entreprises burkinabè.