Burkina Faso: SNC Bobo 2026 - Les consignes sécuritaires présentées aux partenaires

Le comité national d'organisation de la 22e édition de la SNC, a tenu, le jeudi 23 avril 2026 à de Bobo-Dioulasso, une rencontre d'échanges avec les partenaires. Elle vise à renforcer la coordination et inviter chacun à jouer pleinement son rôle durant cet évènement.

A 48 heures de l'ouverture de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC) 2026, le comité national d'organisation a rencontré, le jeudi 23 avril 2026, les partenaires dans le but de discuter et de préciser la responsabilité qui leur incombe dans l'organisation de l'évènement. Dans leurs discussions, la question liée à l'occupation et à la gestion des différents sites a été évoquée. Il y a des règles strictes, selon la directrice générale de la SNC, Christiane Sanon, notamment les consignes de sécurité que chaque partenaire doit respecter pour la bonne marche de l'évènement.

« J'invite les partenaires, les festivaliers, les transporteurs, les restaurateurs et même la population à faire preuve d'hospitalité légendaire pour que ceux qui effectueront le déplacement sur Bobo-Dioulasso puissent repartir avec une image positive de la ville de Sya, voire du Burkina Faso », a-t-elle invité. A l'entendre, la 22e édition de la Semaine nationale de la culture s'annonce riche en couleurs par rapport à celle de 2024.

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« Cette édition 2026 sera une édition inédite et c'est ce que nous envisageons jusque-là. Tout est mis en oeuvre pour que chaque participant soit satisfait », a-t-elle ajouté. Aux festivaliers déjà installés dans la ville de Bobo-Dioulasso, elle leur a souhaité la bienvenue, qui, selon elle, est un signal de mobilisation pour l'ouverture en présence du Président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré.

Par la lecture du cahier des charges, le secrétaire général de la SNC, Lanssa Moise Kohoun, a montré clairement ce qu'ils attendent des partenaires durant cette édition. Il a lancé un appel de mobilisation, dans le but d'inciter les partenaires à s'approprier cette activité, car c'est le Burkina Faso qui gagne en retour. Il n'a pas manqué de rappeler la responsabilité des partenaires associés à l'événement. « Nous invitons tous les partenaires à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité contenues dans le cahier des charges afin de garantir une SNC 2026 sûre et bien organisée », a-t-il rappelé.